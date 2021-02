Jutgen un pedòfil bagenc detectat per un avís de l'ambaixada d'Estats Units

Els jutjats de Manresa, on avui se celebrarà la vista

Una alerta procedent de l'ambaixada dels Estats Units a la Policia Nacional va posar aquest cos policial sobre la pista d'un possible pedòfil veí de Sant Vicenç de Castellet, que ara s'enfronta a una petició de dos anys de presó per part de la fiscalia.

Els fets es remunten al mes de maig del 2016 quan la secció d'investigació tecnològica de la Policia Nacional de Barcelona va rebre una comunicació de la secció homòloga de Madrid relativa a una alerta sobre presumpta distribució de pornografia infantil. Aquesta distribució, segons assenyala el ministeri públic en el seu escrit d'acusació, estava vinculada a un compte a la xarxa de missatgeria Skout i que al seu torn estava enllaçada a l'adreça de correu electrònic del veí de Sant Vicenç de Castellet que ara seurà al banc del acusats.

Arran de la investigació, el juny del 2017, es va portar a terme un escorcoll al domicili de l'acusat on segons explica el ministeri públic se li va intervenir un telèfon mòbil i un ordinador, dels quals ell n'era usuari. En aquests dispositius, els investigadors hi van trobar diversos arxius d'imatges en les quals hi apareixien menors d'edat amb «comportaments sexuals explícits», diu el fiscal.

Segons assenyala el ministeri públic, l'acusat hauria enviat aquestes imatges a través del seu compte a Skout al compte d'un altre usuari d'aquesta mateixa xarxa social.

Després de l'escorcoll al seu domicili, es va detenir l'acusat que va quedar en llibertat amb càrrecs un cop va passar a disposició judicial.

En el marc de l'operació policial en la qual es va entrar al domicili del bagenc i se'l va detenir, també es van portar a terme més entrades a domicilis, escorcolls i detencions en altres indrets de Catalunya per part de la Policia Nacional, segons van informar en el seu moment fonts policials.

Per aquests fets, el ministeri públic acusa el processat d'un delicte de tinença de pornografia infantil i demana que se'l condemni a una pena de dos anys de presó i també a dos anys més de llibertat vigilada. A més a més, reclama que a l'acusat se li imposi el pagament de les costes processals.

Per avui al matí hi ha prevista la celebració d'una vista als jutjats de Manresa perquè les parts intentin arribar a un acord de conformitat.

En cas que finalment avui no hi hagi cop acord entre les parts, s'assenyalarà una nova data per a la celebració del judici oral.