Dos detinguts per cultivar 992 plantes de marihuana en una nau del Moianès

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Moià i de Manresa van detenir el passat 16 de febrer, dos homes de 55 i 30 anys, de nacionalitat espanyola i veïns de la Llagosta, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La detenció és el resultat d'una investigació oberta a principis de febrer, després de tenir coneixement de la possible existència d'una plantació de marihuana en una nau de Castellterçol.

Després de diverses indagacions, el passat 16 de febrer els investigadors van fer una entrada i perquisició a la nau. A l'interior van localitzar diferents estances per poder dur a terme les diferents fases de cultiu de marihuana, en total hi havia 992 plantes. A més, van trobar maquinària industrial per a la separació de les parts consumibles de la tija i fulla de la planta, així com assecadors de xarxa i material d'embossat del producte final.

A més, es va comprovar que hi havia un greu risc d'incendi a causa de l'elevat consum d'energia, que podria comportar un perill per les persones i béns.

A l'interior de la nau hi havia dues persones que van quedar detingudes per la seva presumpta relació amb un delicte contra la salut pública i un delicte de defraudació de fluid elèctric, ja que havien manipulat el subministrament elèctric.

Els detinguts van passar dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Granollers.