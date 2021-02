Anar amb un patinet moto per la vorera i sense carnet pot costar 6.500 euros

El conductor d'un patinet-moto elèctric s'enfronta a una multa econòmica de 6.480 euros per circular amb aquest vehicle sense la pertinent llicència administrativa que l'autoritza a fer-ho i anar per sobre la vorera per carrers de Manresa. El jove, de 19 anys, serà jutjat dimarts de la setmana que ve al matí al jutjat penal número dos de Manresa.

Els fets pels quals se l'acusa van tenir lloc el passat 21 de gener d'aquest any cap a les 11 del matí. El vehicle amb el qual circulava el processat, segons assegura la fiscalia, era el model Ecoxtrem de la marca Indalchess, plegable i tenia una potència de 1.600 w i 48V.

Aquest vehicle, assegura el fiscal, pot circular a una velocitat de fins a 45 quilòmetres per hora i compta amb un seient que està situat per sobre del 540 mil·límitres. El director del Montepio de Conductors Manresa-Berga, Josep Maria Soler, aclareix que al superar el límit de velocitat màxima dels 25 quilòmetres per hora fa que aquest aparell «no entri en la categoria de vehicle de mobilitat personal com els patinets» i afegeix que això fa que els fets que se li atribueixen «és com si hagués anat amb una motocicleta per la vorera», a part de necessitar la llicència administrativa.

Tot i això, Soler, també detalla que amb els fets que explica la fiscalia en el seu escrit d'acusació, la proposta d'una multa que ascendeix a un total de 6.480 euros li sembla «una mica exagerada». D'altra banda, explica que ara per ara, a l'entitat no s'han trobat amb casos com aquest.

Com que el vehicle és considerat un ciclomotor, el fiscal aplica al manresà la llei de trànsit i considera els fets com un delicte contra la seguretat vial. Segons el ministeri públic, l'acusat circulava per sobre la vorera, fet que comportava un «risc per a la resta d'usuaris de la via».

Per això, i pel fet de no tenir no tenir la llicència administrativa pertinent, del tipus AM, li demana una condemna a pagar una multa de 6.480 euros, a raó de 12 euros diaris durant període de 18 mesos.

Per a delictes contra la seguretat del trànsit, el tipus penal que la fiscalia atribueix al jove, el codi penal estableix que estan castigats amb penes que van entre els tres i els sis mesos de presó, amb multes d'entre 12 i 24 mesos o amb treballs en benefici de la comunitat que s'han de realitzar durant un període d'entre 31 i 90 dies.