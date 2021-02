Arran ocupa unes hores un bloc de pisos al nucli històric de Manresa

Arran ha ocupat un bloc de pisos, aquest diumenge al matí, al carrer Arbonés de Manresa per a joves amb problemes d'accés a habitatges. Però els joves que han fet l'acció i els que pretenien quedar-s'hi finalment només hi ha estat fins al migdia. El carrer és al nucli històric, a tocar del d'Alfons XII. Fins aquest punt s'hi han desplaçat al migdia 12 furgonetes dels agents antidisturbis dels Mossos d'Esquadra, que han estat a punt de carregar, segons explicaven a aquest diari testimonis presencials. Finalment els joves han preferit marxar.

També s'hi han desplaçat els propietaris del bloc, que en els darrers cinc anys han condicionat els habitatges i els volien destinar a pisos turístics. De fet, van rebre la llicència de l'Ajuntament de Manresa poc abans de la pandèmia, però amb la crisi sanitària encara no els han pogut llogar, segons explicaven els mateixos propietaris a aquest diari quan en el bloc ja no hi quedava ningú.

La Policia Local de Manresa també s'hi ha desplaçat i ha intervingut en la mediació amb els joves. Veïns del carrer explicaven que aquest matí prop d'una cinquantena de joves s'han desplaçat fins l'edifici i amb megàfon a la mà han explicat que volien ocupar-lo davant la problemàtica d'accés a l'habitatge dels joves.