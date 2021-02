Un incendi crema dues naus d'una fàbrica de cartró d'Òdena

Els Bombers de la Generalitat treballen en l'extinció d'un incendi a una indústria de cartró del municipi d'Òdena, que està situada a l'avinguda de Manresa. L'incendi, del qual s'ha rebut l'avís a les 23.00 hores d'aquesta passada nit, ja està estabilitzat.

A l'arribada dels efectius, l'incendi estava totalment desenvolupat i els Bombers han hagut de fer un atac defensiu amb línies d'aigua per tal de protegir i frenar la propagació a la part d'instal·lació no afectada, així com a la casa unifamiliar ubicada a la part posterior.

De les tres naus contigües que té la indústria n'han cremat totalment dues. La que es troba paral·lela a l'avinguda de Manresa i la nau central. A més, n'ha col·lapsat la coberta. La tercera nau ha quedat afectada per la temperatura i el fum, però els efectius l'han protegit i han evitat que resultés cremada.



Al lloc, s'han desplaçat 23 dotacions de Bombers, de les quals 14 són vehicles d'aigua, 3 autoescales i la resta vehicles lleugers i de comandament amb el Grup Operatiu de Suport (GROS) i també el Grup Especialista d'Estructures Col·lapsades (GREC).

A banda, també treballen efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en caràcter preventiu i dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Municipal d'Òdena que han tallat els accessos a la zona, entre ells la carretera C37z (avinguda de Manresa).