La fiscal rebaixa de 8 a 4 anys la presó per a l'exrector de Sant Vicenç

La fiscalia va rebaixar de vuit a quatre anys la petició de presó per l'exrector de Sant Vicenç de Castellet David Vargas pel suposat casament fictici d'una dona amb un difunt. Inicialment, el ministeri públic demanava una condemna a vuit anys de presó per a Vargas per un delicte de falsedat documental en concurs amb un d'estafa agreujada però finalment només l'acusa de falsedat documental. Per a l'altra acusada, la filla de la núvia -que també estava acusada però va morir el 2018-, la fiscalia va demanar dos anys de presó com a cooperadora necessària.

Ahir es va celebrar la segona i última sessió del judici per uns fets es remunten a l'any 2008. L'1 de juliol d'aquell any, l'Àngel -mort el novembre del mateix any- i la Leonor -morta el 2018- s'haurien casat a la parròquia de Sant Vicenç en la més estricta intimitat. En l'enllaç només hi haurien estat ells dos, l'exrector David Vargas, la filla de la núvia i el seu marit, i el nét. El matrimoni però no es va inscriure al registre civil fins el març del 2009, quan el nuvi ja estava mort, i a més, les seves dues firmes en l'expedient matrimonial van ser falsificada, extrem que en el judici van reconèixer tant les acusacions com les defenses, després que dos pèrits ho asseguressin en el judici.

La sessió va començar amb la declaració d'una testimoni que va afirmar, com ja van fer altres testimonis -tots propers a l'excapellà o familiars de la núvia-, que l'enllaç es va celebrar. És una dona d'edat avançada que l'any 2008 col·laborava amb la parròquia de Sant Vicenç.

En les seves conclusions, el ministeri fiscal va afirmar que hi ha «molts dubtes» sobre què va passar realment però va donar per fet, fent referència als testimonis, que la boda es va celebrar. Tot i això va recordar que la firma del difunt va ser falsificada en l'expedient matrimonial i va remarcar que «és un document de responsabilitat exclusiva del mossèn».

Segons la fiscal, l'explicació «més plausible» és que el nuvi va acceptar casar-se després de 17 anys de relació, però no volia que quedés documentat ni tingués efectes legals. Un fet que, segons la fiscal, explicaria per què el matrimoni no es va inscriure al registre civil fins al març del 2019. «El que és essencial és que es va vulnerar la seva voluntat», va dir.

Per això demana quatre anys de presó i inhabilitació per càrrec públic i una multa de 5.400 euros per l'excapellà. Per a la filla de la núvia, que va signar com a testimoni, li demana dos anys de presó i inhabilitació per a càrrec públic i una multa de 2.700 euros per ser cooperadora necessària.

L'acusació demana 6 anys

L'acusació particular va mantenir l'acusació d'un delicte d'estafa en concurs amb un de falsedat documental. Per això demana sis anys de presó per a cadascun dels dos acusats i que el Bisbat de Vic assumeixi la responsabilitat civil subsidiària. Manté que es va simular el casament perquè la dona pogués beneficiar-se d'una herència valorada en més de 400.000 euros. El lletrat de l'acusació va afirmar que hi ha irregularitats en tots els documents de l'expedient matrimonial i respecte les signatures es va preguntar «Per què es falsifica la firma d'algú que vol firmar?» i ell mateix va respondre que és perquè «no estava viva, no està present o no vol firmar».

L'acusació va recordar que l'excapellà té altres causes pendents on els testimonis que asseguren que la boda es va fer hi apareixen com «ombres en un teatre xinès».

Expulsat del sacerdoci el 2013

Vargas va ser rector de Sant Vicenç de Castellet del 2008 al 2011 i va ser expulsat del sacerdoci des del 2013 per fotografies de contingut sexual amb un jove. A final del 2020 va ser detingut en dues ocasions per presumptes estafes a dones d'edat avançada. Després de la segona detenció va entrar a presó, tot i que la primavera va sortir en llibertat. Va ser per un altre cas que no té relació amb el que ara s'ha jutjat. En el marc de la investigació es van trobar 3,5 milions d'euros en efectiu que tenia guardats en un traster i nombrosos objectes i obres d'art religioses.