Jutgen un home per la violació d'una menor de 15 anys a Manresa

L'Audiència de Barcelona jutjarà dimarts de la setmana que ve un home acusat de violar una menor de 15 anys a Manresa. Segons l'escrit de conclusions provisionals de la fiscalia, l'agressió sexual a la menor va tenir lloc la tarda del 9 de desembre de l'any 2017 en un habitatge que en aquells moments es trobava desocupat de la carretera de Vic de la capital del Bages.

D'acord amb el relat del ministeri públic, l'acusat, Mohamed O., de nacionalitat marroquina i que en el moment dels fets tenia permís de residència de llarga duració concedit per la subdelegació del govern a Tarragona, presumptament va penetrar vaginalment i sense preservatiu a la noia, arribant a ejacular. L'acusat, diu el fiscal, ho va fer amb «ànim libidinós» i en contra de la voluntat de l'adolescent. Per aconseguir-ho, afegeix, l'acusat va agafar la noia amb força per la cintura ja que la jove hi va oposar resistència, diu el ministeri públic.

El ministeri fiscal qualifica els fets com una agressió sexual amb penetració a menor de 16 anys i demana que s'imposi una condemna de 14 anys de presó a l'acusat. També demana que l'home no es pugui apropar a menys de 500 metres de la víctima, així com al seu domicili i lloc de treball durant un període de 20 anys. També reclama que s'imposi una condemna de 10 anys de llibertat vigilada per al processat un cop hagi complert una eventual condemna a presó. Finalment sol·licita que indemnitzi la menor amb un total de 30.000 euros pels danys morals que li ha provocat.

El judici se celebrarà dimarts de la setmana que ve, 2 de març, a la secció sisena de l'Audiència de Barcelona. Respecte a aquesta la vista oral, la fiscalia demana que s'eviti la confrontació visual dels testimonis menors d'edat amb l'acusat.