La multa de 6.480 euros pel moto patinet acaba en 31 dies de treballs per a la comunitat

El jove de 19 anys que s'enfrontava a una multa de 6.480 euros per portar un moto patinet ha acabat pactant amb la fiscalia una condemna de 31 dies de treballs per a la comunitat per un delicte contra la seguretat vial.

El judici estava assenyalat per ahir però l'acord entre fiscalia i acusació va evitar-ne la seva celebració. Després del judici, el jove va explicar a Regió7 que el passat 21 de gener al matí, ell circulava amb patinet per la zona de l'avinguda Universitària tot escoltant música amb uns auriculars quan després d'haver pujat a la vorera i haver tornat a baixar a la calçada en una cruïlla, el va aturar una patrulla de la Policia Local. La seva sorpresa va arribar, explica, quan després d'examinar el patinet, els agents li van dir que el vehicle era equiparable a un ciclomotor, que necessitava un llicència administrativa AM -la mateixa que per un ciclomotor- per portar-lo i el vehicle li va quedar intervingut.

El vehicle amb el qual circulava l'ara ja condemnat, segons explica la fiscalia, era un patinet escúter de la marca Indalchess del model Ecoextrem plegable, que té una potència de 1.600 W i 48 V i pot assolir una velocitat màxima de 45 quilòmetres per hora. Per aquestes raons, i també pel que fet que el vehicle té un seient, està considerat com un ciclomotor i no com un vehicle de mobilitat personal que és la consideració de la majoria de patinets.

Els 31 dies de treballs a la comunitat és la pena mínima prevista pels delictes contra la seguretat vial per conduir sense permís o llicència administrativa, com el cas del jove, o fer-ho havent perdut tots els punts del permís de conduir.

Aquest tipus de delicte, recollit a l'article 384 del codi penal està castigat amb penes d'entre 31 i 90 dies de treballs a la comunitat, multes de 12 a 24 mesos o d'entre tres i sis mesos de presó.

Pel que fa als patinets, hi ha una normativa bàsica de la DGT que els regula d'una forma bàsica i deixa marge als ajuntaments perquè ho ampliïn. Segons la DGT, els patinets només poden tenir motor elèctric i circular com a màxim a 25 km/h; han d'anar sempre per la calçada i no es pot conduir sota els efectes de l'alcohol ni usant mòbil o auriculars. Tampoc es poden portar passatgers i es recomana l'ús de timbre o il·luminació. Pel que fa a l'ús de casc i llocs per on poden circular i estacionar, ho deixa en mans dels consistoris. La setmana passada l'Ajuntament de Manresa va iniciar una campanya informativa sobre la normativa que cal seguir per anar amb patinet elèctric.