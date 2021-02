Quatre barris exigeixen més sancions contra l'excés de velocitats

Les associacions de veïns de la Sagrada Família, Cal Gravat-Bufalvent, Cots-Guix-Pujada Roja i carretera de Santpedor asseguren que la instal·lació de radars pedagògics en els quals s'informa de la velocitat dels vehicles sense sancionar-los «no servirà de res» i exigeixen més sancions contra les l'excés de velocitat.

Els quatre radars s'han instal·lat als barris de les associacions ja mencionades, que en un comunicat conjunt afirmen que aquests radars «quedaran relegats a ser implement un altre mobiliari urbà o una altra senyalització més».

Asseguren que els indicadors de velocitat s'han instal·lat en «carrers bastant transitats de Manresa, ja sigui per vehicles i vianants, on s'han generat accidents, ensurts i situacions molt perilloses». Per les associacions «és vital que en aquests punts, coneguts per la seva accidentalitat i excessiva velocitat dels vehicles s'utilitzin sancions, penalitzacions, multes i qualsevol mesura més contundent i dissuassòria, ja que aquestes són les mesures que més funcionen en les infraccions viàries i de trànsit.

En opinió de les entitats veïnals, «les campanyes sensibilitzadores i informatives, encara que fetes amb bona intenció, pequen de ser massa subtils i ingènues. Pensem en els diners que s'inverteixen en campanyes informatives i si aquestes obtenen els resultats esperats».

Davant d'aquests radars opinen que «potser un tant per cent dels conductors/es es senten al·ludits i disminueixen la seva velocitat, però aquest percentatge és minúscul si el comparem amb els altres conductors que faran cas omís».

Les entitats creuen que «com aquest cas, passa en altres iniciatives i campanyes. Tot i els cartells informatius que s'han fet, passegis per on passegis, pots veure al costat dels contenidors una multitud de voluminosos que envaeixen les voreres i la via pública. De la mateixa manera que ha passat amb les campanyes dels vehicles de mobilitat personal (patinets), tot i la campanya realitzada, pots seguir veient com els patinets circulen per les voreres i també en direcció contrària, entre moltes altres infraccions més».

Finalment, creuen que amb la campanya dels radars creuen que «realitzant els mateixos errors de sempre. Voldríem confiar amb les campanyes sensibilitzadores però l'experiència ens ha mostrat que no són útils».