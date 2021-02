Crema la sitja d'una fusteria a Callús

Un incendi ha afectat la sitja d'una fusteria de Callús, aquest dijous al matí. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, els serveis d'emergències han rebut l'avís a les 11:45h i quan arribat al lloc dels fets, una empresa del polígon de Can Cortés, ja hi havia poca combustió, ja que els treballadors de l'empresa havien començat a apagar el foc amb extintors. Estava previst que els bombers buidessin completament la sitja per tal d'assegurar l'extinció de l'incendi.