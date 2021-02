Dos detinguts a Manresa després de la manifestació de suport a Pablo Hasél

Els Mossos van detenir aquest dimecres al vespre dues persones a Manresa després de participar a la manifestació de suport a Pablo Hasél. Segons fonts policials, els arrestats, un noi de 20 anys i una noia de 18, haurien cremat un contenidor, però no van ser identificats en el moment dels fets per motius de seguretat. Uns agents de paisà van seguir-los un cop finalitzada la manifestació i van procedir a identificar-los. En aquest moment, però, segons el relat policial, el jove es va abraonar sobre els agents i els va colpejar, motiu pel qual va ser detingut per desordres públics i atemptat a l'autoritat. La noia va intentar evitar la detenció del jove donant cops als agents i també va ser arrestada. Dos agents van resultar ferits lleus.

Tots dos detinguts estan a dependències policials a l'espera de passar a disposició judicial al llarg d'aquest dijous. Al noi li consten antecedents policials per fets similars. A més, els Mossos expliquen que hi ha una tercera persona investigada per participar en la crema del contenidor, però que no va ser detinguda.

Protesta amb miniconcert inclòs de rap



Unes dues-centes persones es van aplegar ahir passades les 7 de la tarda a la plaça Major i van marxar pel carrer Sant Miquel i Born en direcció a la Guàrdia Civil darrera d'una pancarta que deia: «Per un futur digne contra la repressió». Abans van proclamar que es mobilitzaven en resposta a la repressió i l'empresonament de manifestants. Van criticar la Generalitat i l'Ajuntament de Manresa per donar suport «als de sempre» mentre els joves s'enfrontaven a carrerons vitals sense sortida a causa d'unes condicions que ells no havien generat. «Només lluitant podrem guanyar un futur digne», van afirmar.

Un contenidor encès a la carretera de Cardona. | G. Soldevila

Es van aturar davant la seu del PSC contra la qual van llançar ous. A la intersecció amb el carrer de Francesc Moragas, la policia va tallar de banda a banda la carretera de Cardona amb tanques metàl·liques darrera de les quals hi havia furgons d'antiavalots dels Mossos d'Esquadra.

Un cop allà alguns dels manifestants van llançar objectes, pintura i pirotècnia contra els agents que hi havia situats fora de les furgones.

La tensió va augmentar quan alguns manifestants van tombar tanques i els agents s'interposaven entre ells i la caserna, però no va arribar a haver enfrontament directe. De fet, també hi havia un gruix important d'efectius dels Mossos desplegats per l'entorn preparats per intervenir.

En aquell moment, la protesta va prendre un altre caire amb un equip de so portàtil i un miniconcert de rap mentre la carretera de Cardona es mantenia tallada al trànsit.

Abans de 2/4 de 9 de la nit els manifestants van girar cua i, pel camí, un contenidor va quedar parcialment cremat mentre encara vibrava en l'ambient les lletres raperes contra la policia i la monarquia.