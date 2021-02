Els robatoris a cases cauen el 60% a Manresa l'any del confinament

Els robatoris amb força, en els quals es danyen elements materials però no hi ha violència contra persones, a domicilis a Manresa es van reduir el 60,5% en l'any del confinament en comparació amb el 2019, segons les dades del Ministeri de l'Interior. Això significat que es va passar de 228 robatoris a cases el 2019 a 90 l'any passat. Amb aquest percentatge la capital del Bages es converteix en la ciutat catalana de més de 30.000 habitants on més es van reduir aquests delictes.

En poblacions similars a Manresa per nombre d'habitants, el descens d'aquests delictes també va ser important al llarg de l'any passat. Així, a Rubí, el descens va ser del 45,1%, tot i que s'hi van registrar 130 robatoris, 40 més que a Manresa. A Vilanova i la Geltrú el descens es va situar en el 41%, tot i que hi va haver 124 robatoris, que són més que els registrats a Manresa.

Igualada, juntament amb Tortosa, són les dues excepcions a un descens generalitzat dels robatoris en domicilis ja que es tracta de les dues úniques de les 43 poblacions catalanes amb més de 30.000 habitants on el 2020 n'hi va haver més que el 2019. En concret, l'augment a Igualada va ser del 28,1% passant del 57 del 2019 als 73 de l'any passat. Al conjunt de Catalunya, els robatoris amb força a domicilis van reduir-se el 36%.

A nivell general, els delictes a Manresa l'any passat van caure el 13,3%, una xifra que queda lluny de la mitjana de Catalunya on es van reduir el 27,9%. Més enllà dels robatoris en habitatges, els robatoris amb força en general -inclouen habitatges i també a comerços i altres llocs- van reduir-se el 45,7% passant de 361 a 196, mentre que els robatoris violents van retrocedir el 26,6%. Hi va haver 705 furts, que són el 19,6% menys que el 2019.

D'altra banda, destaca la reducció del 43,8% de les agressions sexuals amb penetració a la capital del Bages, passant de les 16 que es van denunciar el 2019 a les 9 denunciades durant el 2020. Malgrat aquesta reducció, la resta de delictes contra la llibertat sexual van créixer el 9,7% passant de 31 a 34. A Igualada, en canvi, el 2020, es va denunciar una violació més que el 2019 -van passar de 4 a 5- mentre que la resta de delictes sexuals es van reduir notablement passant d'11 a 3. A nivell català, el conjunt de delictes per motius sexuals van ser 2.309, fet que suposa també una reducció del 23,9%.

En canvi, tant a Manresa com a Igualada van incrementar-se les denúncies per tràfic de drogues. En el cas de la capital del Bages, l'increment va ser del 46,7%, passant de 15 denúncies el 2019 a 22 el 2020, mentre que a Igualada es va passar de 10 a 14. Al conjunt del país hi va haver un increment generalitzat de denúncies per tràfic de drogues, encara que en percentatge va ser més moderat que a Manresa i Igualada. En concret, els diferents cossos policials van interposar 2.946 denúncies per tràfic de drogues, dada que suposa el 12,7% més que les 2.615 que es van interposar l'any anterior.