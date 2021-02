Llibertat per als dos detinguts per la manifestació per Hasél a Manresa

Joves concentrats ahir davant dels jutjats on hi havia un ampli desplegament policial

Joves concentrats ahir davant dels jutjats on hi havia un ampli desplegament policial oscar bayona

Els dos joves detinguts aquest dimecres a Manresa després de la manifestació de suport al cantant Pablo Hasél van quedar ahir en llibertat.

Segons van informar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el jutjat en funcions de guàrdia de la capital del Bages va deixar en llibertat amb càrrecs els dos acusats amb l'obligació que compareguin sempre que l'autoritat judicial els requereixi. La causa està oberta pels delictes d'atemptat i desordres públics.

Els dos detinguts són un noi de 20 anys i una noia de 18. Segons van explicar ahir fonts policials, els arrestats són un noi de 20 anys i una noia de 18 que haurien cremat un contenidor, però no van ser identificats en el moment dels fets per motius de seguretat.

Uns agents de paisà van seguir-los un cop finalitzada la manifestació i van procedir a identificar-los. En aquest moment, però, segons el relat policial, el jove es va abraonar sobre els agents i els va colpejar, motiu pel qual va ser detingut per desordres públics i per atemptat a l'autoritat.

La noia va intentar evitar la detenció del jove donant cops als agents i també va ser arrestada. A més a més, dos agents van resultar ferits lleus. Al noi li consten antecedents policials per fets similars.

A més, els Mossos d'Esquadra expliquen que hi ha una tercera persona investigada per participar en la crema del contenidor, però que no va ser detinguda.

Aquest dimecres, uns dos centenar de persones es van manifestar pels carrers de Manresa en suport al raper lleidatà. La marxa va sortir de la plaça Major i a la carretera de Cardona, camí de la caserna de la Guàrdia Civil, alguns manifestants van llençar ous contra la seu del PSC.

Finalment, els manifestants van arribar fins a la cantonada amb el carrer Francesc Moragas on un dispositiu dels Mossos impedia que els arribessin a la caserna de l'Institut Armat. Quan van girar cua, va ser quan van posar foc en un contenidor al mig de la carretera de Cardona, tot i que el contenidor no va acabar de cremar.