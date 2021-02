Condemnen a dos anys de presó l'autor del robatori violent d'un mòbil a Manresa

Un lladre, Hicham B., que ha estat condemnat a dos anys de presó per robar violentament un telèfon mòbil a Manresa, finalment evitarà la seva entrada a presó a canvi de la seva expulsió de l'Estat espanyol. L'home, natural d'Algèria i que en el moment dels fets no tenia antecedents penals, no podrà romandre a l'Estat espanyol durant un termini de cinc anys.

Els fets pels quals s'ha condemnat l'home, que va acceptar-los i va signar una conformitat en el judici, van tenir lloc el dia 22 de juny passat a la zona universitària de Manresa.

Segons els fets que la sentència considera provats, l'home va abordar una dona i va fer força per tal de prendre-li el telèfon mòbil. La víctima va oposar resistència al robatori i el lladre la va agafar pel coll i la va llançar a terra, i va aprofitar el seu desequilibri per aconseguir el terminal. Un cop el va tenir, va fugir corrent del lloc dels fets.

Arran de l'atac, la dona va resultar amb diverses ferides que van requerir d'una primera assistència facultativa i vuit dies no impeditius per curar-se. A més a més, la dona reclamava un indemnització per aquestes lesions i el lladre va ser condemnat a compensar-la amb un total de 280 euros.

El lladre va ser detingut i va entrar en presó preventiva el 22 de juny, el mateix dia dels fets. A més, es va poder recuperar el telèfon mòbil, que va ser retornat a la seva propietària.

L'home ha estat condemnat per un delicte de robatori amb violència i, a part dels dos anys de presó substituïts pels cinc d'expulsió de l'Estat espanyol i de la indemnització de 280 euros a la propietària del telèfon, també se l'ha condemnat al pagament d'una multa de 120 euros, a raó de quatre euros diaris durant un mes. En la vista de conformitat també es va acordar que el condemnat pagarà els 400 euros que sumen la multa i la indemnització a la víctima en 11 quotes de 33 euros i una dotzena quota de 37 euros.