No poden determinar el producte de la deflagració mortal en un pis de Manresa

Finalment no s'ha pogut determinar la substància que contenia l'envàs que va explotar a Manresa i que va acabar amb la vida d'una dona de 75 anys. La deflagració es va produir el 13 de desembre i la dona va acabar morint a l'hospital gairebé dos mesos després. Les primeres informacions assenyalaven que el pot que havia explotat podia contenir gel hidroalcohòlic. Tot i això, l'envàs va quedar tan destruït que a partir d'aquestes restes no s'ha pogut determinar quin tipus de producte químic contenia.

La deflagració va tenir lloc el 13 de desembre poc abans de les 9 del vespre en un primer pis del número 16 del carrer Sant Cristòfol de la capital del Bages. L'explosió es va produir a la cuina de l'habitatge i quan els Bombers hi van arribar no hi havia incendi.

Arran de la deflagració, la dona va quedar en estat crític de resultes de cremades de segon i tercer grau, va ser traslladada pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona, on finalment va morir el dia 7 de febrer.

Com a conseqüència d'aquest accident, el marit de la víctima, de 76 anys, també va resultar ferit lleu amb cremades de segon grau a les mans. L'home va ser atès per aquestes ferides a l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on va rebre l'alta.