Desmantellen una plantació de marihuana en una nau industrial d'Olesa

La Policia Nacional han desmantellat una plantació de marihuana en una nau industrial d'Olesa de Montserrat (Baix Llobregat) i ha detingut quatre persones. La nau es troba al polígon Can Sigla del municipi. Els detinguts són d'origen asiàtic i se'ls acusa d'un delicte contra la salut pública, un de defraudació de fluid elèctric i un de pertinença a banda criminal. La investigació es va iniciar el novembre passat arran de la informació sobre una presumpta trama de ciutadans asiàtics que estarien implicats en la comissió de diversos il·lícits, entre ells el tràfic de drogues. Això va posar els investigadors sobre la pista de l'existència de la nau i van començar tasques de vigilància.

Els investigadors van poder observar que en successius dies, els integrants de la trama introduïen material de construcció, elèctric i components adquirits a 'grow shops' de la zona i ho van relacionar amb el manteniment i cura d'una plantació de marihuana. Un cop fetes les comprovacions, van determinar també que s'estava produint un alt consum d'electricitat i aquest no estava fiscalitzat per cap comptador.

Amb aquestes evidències, es va fer una entrada i registre i es van identificar dues persones indocumentades. Aquestes no sortien de l'interior de la nau i la policia creu que estaven sent explotades pels responsables de la plantació. Per això es va activar el pla de víctimes de tracta de persones humanes.

Finalment, es van detenir quatre persones i es van intervenir 1.562 plantes de marihuana, així com material elèctric i de climatització.