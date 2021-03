L'acusat d'abusos sexuals a una noia d'un centre de menors berguedà nega els fets

L'home acusat d'abusar sexualment d'una noia de 15 anys que vivia en un centre de menors del Berguedà ha negat els fets a l'Audiència de Tarragona. El processat, que ha sostingut que era un cuiner voluntari i no educador, ha admès que va contactar amb la menor mitjançant un perfil fals aprofitant que ella estava de permís a Cunit, on vivia la mare.

L'acusat ha dit que van trobar-se dues vegades per parlar dels «problemes» de la menor i que li va deixar 50 euros per comprar menjar. En cap cas, ha dit, van mantenir relacions sexuals. L'home ha afirmat que ella el va amenaçar de denunciar-lo per abusos si l'obligava a tornar al centre. La fiscalia ha reduït la petició de 18 anys i mig de presó a 15 perquè no considera provat que ell li donés marihuana.

Els fets es remunten al gener del 2017. Aquest dimecres, durant la seva declaració en la segona sessió de la vista oral, el processat ha respost únicament les preguntes del seu advocat. La defensa demana l'absolució perquè considera que el relat de la menor no és creïble. El judici ha quedat vist per a sentència.