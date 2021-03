L'Audiència de Barcelona tomba la reobertura de l'assassinat d'Helena Jubany

L'Audiència de Barcelona ha revocat la resolució dels Jutjats de Sabadell del mes de juliol passat que ordenava la reobertura del cas d'assassinat d'Helena Jubany. La sala assegura que les noves proves aportades per la família per intentar inculpar el principal sospitós, Santiago Laiglesia, tenen «escassa fiabilitat».

El fet que Laiglesia residís o no al pis de la seva parella, Montse Careta, al bloc de pisos on van assassinar Jubany, o que Careta consumís el mateix medicament amb què va ser enverinada la víctima, diu l'Audiència, són indicis que ja van ser investigats i que són «insuficients» per assenyalar culpables. Per tot, l'Audiència considera «inútil» que els Jutjats de Sabadell continuïn practicant diligències sobre el cas. La jove bibliotecària mataronina, resident a Sabadell quan la van matar, va ser assassinada el 2 de desembre de l'any 2001. El seu cos va ser llançat des d'un terrat, nu i ple de cremades, però el cas es va tancar en fals l'any 2005 perquè no es va poder assenyalar cap culpable. La investigació del moment es va centrar en tres persones, la manresana Montse Careta i la seva parella, Satiago Laiglesia, així con Ana Echaguivel. Les dues dones van ser acusades formalment, però Careta es va suïcidar a la presó abans de ser jutjada, i els càrrecs sobre Echaguivel es van retirar.

La família Jubany va rebre con una galleda d'aigua freda la revocació de la reobertura del cas. El germà de la víctima, Joan Jubany, va retreure que l'administració «impedeixi» investigar un assassinat i va qualificar la resolució de l'Audiència d'«injustícia». L'advocat de la família, Benet Salellas, es va mostrar sorprès per la decisió i va assegurar que l'argumentació jurídica no té sentit perquè planteja conclusions que «no encaixen amb la realitat». Segons Salellas, l'Audiència ha construït «un mur d'impunitat» al voltant del cas. Va afirmar que la família no es quedarà «de braços plegats» i esgotarà totes les vies possibles perquè els culpables siguin jutjats.

«No esperàvem una decisió tan taxativa», va admetre Salellas després de conèixer la resolució de l'Audiència de Barcelona. L'advocat, que ha treballat amb la família Jubany per a la reobertura del cas, no entén «per què des d'una perspectiva jurídica hi ha tant interès que no s'investigui» la mort de Jubany.

La resolució judicial també va sorprendre l'entorn de Careta, que des de fa anys lluita perquè es reobri el cas. Esperen que el cas es torni a obrir i es pugui determinar l'autoria del crim que va tenir fa gairebé 20 anys.