L'Audiència ordena que s'investigui la detenció il·legal d'un veí de Fonollosa l'1-O

L'Audiència de Barcelona ha ordenat la reobertura parcial de la investigació per l'actuació policial durant el referèndum de l'1-O a Fonollosa per la presumpta detenció il·legal d'un veí. El procediment que segueix endavant és contra tres agents de la Guàrdia Civil per un delicte especialment greu, que inclou penes de presó i inhabilitació, com és el de detenció il·legal. La de Fonollosa va ser l'única detenció que es va portar a terme en el marc del referèndum de l'1 d'octubre a tot Catalunya.

Per altra banda, però, l'Audiència no ha accedit que s'investiguin les càrregues policials contra els lesionats, la seva defensa avança que quan arribi el moment interposaran un recurs al Tribunal Constitucional. Es tracta del pas previ perquè el cas arribi al Tribunal Europeu de Drets Humans on ja es troba la causa de Castellgalí.