Rescaten una dona accidentada a Sant Salvador de Guardiola

Els bombers han rescatat, aquest dimecres al matí, una dona de 69 anys que ha caigut mentre estava fent una excursió a Sant Salvador de Guardiola, segons han informat fonts dels mateixos Bombers de la Generalitat. La dona ha patit algunes ferides a la cara. L'avís s'ha produït quan faltaven dos minuts per les 12 del migdia i al ser una zona no accessible per ambulància s'ha activitat l'helicòpter dels bombers que ha evacuat la dona i a l'home que l'acompanyava i els ha portat fins a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.