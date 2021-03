La violació d'una menor a Manresa es va fer en una sala amb sis joves més

La presumpta violació a una menor de 15 anys a Manresa i que es va jutjar ahir, va tenir lloc en una sala d'un pis desocupat de la carretera de Vic, en la qual hi havia sis persones a part de la víctima i el processat, segons van relatar alguns testimonis. L'acusat s'enfronta una petició de la fiscalia de 14 anys de presó per agressió sexual a menor de 16 anys.

La menor, que ara té 19 anys, va relatar davant el tribunal que el 9 de desembre del 2017 a la tarda, amb dues amigues, va anar a veure uns nois que jugaven a futbol al Pujolet. Després, ells les van convidar a anar al pis perquè al carrer hi feia fred. A l'immoble hi van anar a parlar, menjar i escoltar música.

Allà, tots van estar a la mateixa sala sobre uns matalassos. Segons va explicar la víctima dos dels joves li van començar a tocar el cul i ella els va dir repetidament que «no volia que em toquessin el cul». Al cap d'una estona van parar però al seu costat hi havia l'acusat que «volia alguna cosa amb mi i jo li deia que no, que no i que no», va dir la víctima que va afegir que intentava allunyar-se d'ell però que tothom, en referència als presents a la sala, li deia a ella que es quedés allà.

La noia va narrar que ella i l'acusat estaven tapats amb una manta sobre un matalàs i que abans que l'acusat la forcés, una de les noies la va agafar pel braç per ajudar-la a sortir, però no va poder. Va afegir que «no vaig cridar perquè em vaig quedar bloquejada i pensava que ell no faria res però ho va acabar fent». Va assegurar que va resistir-se que el noi li tragués els pantalons -tot i que finalment ho va aconseguir- i, que ell li deia que «només serà un moment». Després de forçar-la, ell es va aixecar i va marxar.

Per la seva banda, una de les amigues va declarar que havia agafat la noia del braç quan estava estirada i que va arribar a demanar a la víctima que «hi posés de la seva part» perquè no aconseguia treure-la. Just després dels fets, va acompanyar la víctima al lavabo i llavors li va explicar que l'acusat «havia abusat d'ella».

En el judici van declarar tres testimonis més que van ser al lloc dels fets, dos nois i una noia, i van assegurar que no s'havien adonat de res del que passava. Un d'ells va argumentar que hi havia 8 joves que «parlàvem, hi havia música i no se sentia res». En la mateixa línia, una jove va afegir que allà s'il·luminaven amb el mòbil i que «algú amb dos dits de front hauria fet alguna cosa» si s'hagués adonat que hi havia una violació.

La fiscal va qualificar els fets com una agressió sexual a menor de 16, demana 14 anys de presó per l'acusat i que indemnitzi la jove amb 30.000 euros. La fiscal va donar per fet que l'acusat coneixia l'edat de la noia i va afirmar que es va crear una situació ambiental que intimidava la jove. L'acusació particular, exercida per la Generalitat ja que la noia estava en un centre d'acollida, va afegir-se al relat de fiscalia.

La defensa demana l'absolució

L'acusat es va acollir al dret a no declarar i el seu advocat en va demanar la lliure absolució tot i reconèixer que la pericial dona per provat que hi va haver relacions sexuals. Va argumentar que no podia saber l'edat de la noia i va recordar que la mateixa nit dels fets la menor, una de les noies i un dels nois que a la tarda era a l'immoble van anar a una discoteca on l'accés estava restringit a majors d'edat. L'advocat va afirmar que no ha quedat acreditat l'ús de la força.