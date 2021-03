Crema una cuina en un bloc de la Font dels Capellans de Manresa

Un incendi de matinada ha afectat la cuina d'un habitatge d'un bloc de la Font dels Capellans de Manresa. Com a conseqüència de l'incendi, un home de 60 anys ha estat evacuat per inhalació de fum a l'hospital de Sant Joan de Déu. L'incendi s'ha produït cap a dos quarts de sis del matí d'aquest dijous en un quart pis del bloc 9 de la Font dels Capellans. L'incendi només ha afectat la cuina encara que el fum s'ha escampat per tot el pis.