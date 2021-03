Puigcerdà trasllada la Policia Local a una nova seu més àmplia i visible

Puigcerdà tindrà demà un dels equipaments més esperats en els últims anys per la gestió de la seguretat ciutadana: la nova seu de la Policia Local que ha de de jubilar les actuals oficines que ocupa el cos als baixos de la casa consistorial. L'Ajuntament ha activat aquesta setmana el procés de trasllat del material a la nova seu, que a més de més àmplia és també més visible per als vianants, per tal que es pugui estrenar oficialment demà mateix, dia cinc de març.

Aquests dies els operaris i treballadors de les empreses subministradores de material estan fent els últims viatges a les noves dependències policials del carrer Querol 23, just a sota del campanar de la plaça Santa Maria, per tal que els agents ja hi puguin treballar. Es tracta d'una operació que no tan sols ofereix unes instal·lacions més modernes i àmplies al cos sinó que alhora li ha de permetre encetar una etapa de major visibilitat davant la ciutadania, ja que ara la Policia Local tindrà un espai amb sortida pròpia al carrer al cor de l'illa de vianants. Els agents ocuparan una part els baixos de l'antic Hospital.

La nova seu disposa d'un espai d'atenció al públic, diversos despatxos, sala de reunions i office, vestuaris i lavabos per a homes i dones, sala d'arxiu i armer. La fase final de les obres han suposa La fase final de l'actuació ha comportat una inversió de 127.000 euros la qual ha inclòs una aportació de 70.000 euros per part de la Diputació de Girona.