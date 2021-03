Un accident als Comtals embussa la C-55 fins a Sant Vicenç a primera hora

La C-55 va viure ahir al matí una nova jornada de retencions entre Manresa i Sant Vicenç de Castellet arran d'un accident entre un cotxe i una moto a l'alçada del Comtals en sentit nord. L'accident es va produir a les vuit del matí i el motorista va resultar ferit amb pronòstic menys greu.

Arran d'aquest xoc, es va donar pas alternatiu als vehicles i les cues van arribar fins a Sant Vicenç, on fins i tot i va haver retencions a l'interior del nucli urbà per poder sortir cap a la carretera. L a situació es va normalitzar cap a tres quarts de 10 del matí.

Per la seva banda, el Servei Català de Trànsit va descartar aixecar les barreres de la C-16. En aquest sentit, fonts del mateix SCT argumentaven que no s'havia activat el protocol perquè la previsió era que la incidència s'allargués poca estona i perquè el camió no va necessitar assistència mecànica per poder marxar del lloc, cosa que va poder fer un cop acabat l'atestat de l'accident. Un altre element que es té en compte, segons van explicar fonts del mateix SCT, és l'estat dels ferits -en aquest cas menys greu- i el temps que es triga a evacuar-lo.

En aquest cas, puntualitzen que si el ferit hagués quedat en un estat més greu o s'hagués necessitat més temps per evacuar-lo, possiblement s'haurien aixecat barreres a l'autopista.

La situació que es va viure ahir no és nova i posa en evidència la precarietat d'aquesta carretera cada cop que hi ha un accident o s'hi avaria un vehicle. Entitats i polítics reclamen que es desdobli la C-55 i també mesures perquè part del trànsit que ara passa per aquesta carretera utilitzi la C-16.

Per a l'alcalde de Castellgalí Cristòfol Gimeno, situacions com a la d'ahir al matí «no fa més que reafirmar-nos en la necessitat de començar aquest desdoblament el més aviat possible» davant d'una situació que «ens penalitza a tots i que per desgràcia ens hi hem acostumat a viure».

També insisteix en el desdoblament el director del Montepio de Conductors Manresa-Berga, Josep Maria Soler, i afirma que «segurament no és la via de comunicació que ens mereixem tant per trànsit com per activitat econòmica» i afegeix que «quan hi ha qualsevol problema, la carretera es converteix en una ratera». Per ell, «la solució passa inevitablement pel desdoblament» de la C-55 perquè la gratuïtat de l'autopista «només soluciona el problema per una part del trànsit».

La presidenta de la Plataforma No més morts a la C-55, Fina Casals, també reivindica aquest desdoblament «amb urgència» per una carretera que segons assegura, en el tram de Manresa suportava una intensitat de fins a 41.000 vehicles diaris l'octubre passat i malgrat el confinament. Per ella, el desdoblament és també la solució per evitar que una carretera que s'ha convertit en una «ratera de la qual no hi ha escapatòria i queda col·lapsada quan hi ha un petit accident o s'hi avaria un vehicle».

El president del Consorci Viari de la Catalunya Central, David Aaron López, lamentava l'accident d'ahir, i també que el ferit fos un motorista, un dels col·lectius considerats vulnerables. Més enllà d'això, contraposava la «sobreintensitat» del trànsit que hi ha a la C-55 a la «infrautilització» de la C-16. Davant d'aquesta situació posava sobre la taula la reclamació d'una política tarifària més avantatjosa o l'eurovinyeta perquè part del trànsit que ara passa per l'Eix del Llobregat opti per l'autopista.

En poc menys d'una setmana, el tram de la C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar ha registrat com a mínim dos accidents que han provocat retencions importants.

El primer es va produir dimecres 24 de febrer, cap a tres quarts de 10 del matí. Hi va haver un xoc entre un cotxe i un camió, amb el resultat d'una ferida amb pronòstic menys greu, que va provocar cues de més d'un quilòmetre en direcció Manresa ja que es va haver de tallar un dels carrils de circulació i es va donar pas alternatiu.

L'altre accident va ser el que es va produir ahir al matí entre un camió i una moto.

Tot i que aquestes són les dues afectacions més importants que s'han produït en els últims dies, també va generar importants cues l'avaria d'un autobús el passat 11 de febrer a la tarda. Les cues van ser tant importants i es van allargar tanta estona que finalment, a diferència d'ahir, Trànsit va aixecar el peatge de la C-16. Aquesta situació és un altre dels nombrosos exemples del que passa cada cop que hi ha una incidència en aquesta carretera que queda convertida en un ratera.