Jutgen l'acusat d'amenaçar vianants amb un ganivet en ple confinament a Manresa

Un home, Jorge V. L., s'enfronta a una petició d'un any i sis mesos de presó per, presumptament, amenaçar dos veïns de Manresa amb un ganivet de grans dimensions enmig del carrer a la zona de la Sagrada Família de la capital del Bages ara fa gairebé un any. Uns veïns de la zona van poder gravar el fets i el seu vídeo es va fer viral a través de les xarxes socials.

Els fets que ara es jutjaran van tenir lloc el vespre del 17 de març de l'any passat, pocs dies després que s'hagués decretat l'estat d'alarma i el confinament domiciliari per la pandèmia del coronavirus.

Segons l'escrit d'acusació del ministeri fiscal, a l'alçada del número 60 del carrer Gaudí, l'acusat es va trobar amb una parella i els va començar a proferir amenaces i crits com «fills de puta, us punxaré, us mataré» mentre els mostrava un ganivet de grans dimensions. Aquesta situació va provocar a les víctimes un estat de «temor» davant «la credibilitat que van atorgar a les mencionades expressions».

En el vídeo dels fets que van circular per les xarxes socials es podia sentir un home amb un to provocador i llençant un seguit d'insults als joves que tenia davant mentre sostenia el ganivet de grans dimensions a les mans.

Al cap d'uns minuts, una patrulla de la Policia Local, alertada pels veïns, va arribar al lloc dels fets i fa estirar l'home a terra, després que aquest llancés l'arma. Aquesta arma era un ganivet de 20,5 centímetres de fulla i de 33,5 de llargada, segons van explicar en el seu moment fonts del cos policial. Un cop l'arma ja era a terra, dos agents de la Policia Local va reduir l'home i uns segons més tard van arribar dues patrulles més, que se'l van emportar detingut.

El ministeri públic considera que els fets són constitutius d'un delicte d'amenaces no condicionals i demana, per a l'acusat, una condemna de 18 mesos de presó de presó i inhabilitació especial per al dret al sufragi passiu durant el temps de la condemna.

A més a més, el fiscal sol·licita que al processat se li prohibeixi acostar-se a menys de 500 metres de les dues víctimes, del seu domicili particular, del seu lloc de treball o de qualsevol altre lloc que aquests freqüentin, així com també la prohibició de comunicar-se amb ells a través de qualsevol mitjà durant un període de dos anys i sis mesos. En el seu escrit de conclusions provisionals, el ministeri públic també reclama que l'acusat es faci càrrec de les costes processals.

El judici està previst que se celebri dilluns que ve al matí al jutjat penal dos de Manresa.