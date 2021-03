Els Bombers rescaten dos muntanyencs a qui es va fer de nit a la serra del Cadí

Els Bombers de la Generalitat van rescatar aquest diumenge al vespre dos muntanyencs a qui es va fer de nit mentre baixaven de la carena del Cadí.

Segons explica el propi cos de rescat, van rebre l'avís poc abans de les 19 h. Els dos muntanyencs es trobaven al terme de Montellà i Martinet, descendint per la canal del Cristall, quan van quedar encallats. Com que ja era fosc, els GRAE dels Bombers van plantejar una operació terrestre i van estar amb contacte via telefònica amb els afectats fins que van ser localitzats sans i estalvis, just a tocar de la mitjanit.

L'equip de rescat va acompanyar els dos muntanyencs en la baixada per la tartera. Estaven en bon estat de salut i disposaven de mantes tèrmiques.