El jutjat de Sabadell deixa sense efecte la reobertura del cas Jubany

El jutjat de Primera Instància número 2 de Sabadell deixa sense efecte la reobertura del cas de l'assassinat d'Helena Jubany. Es tracta del compliment de la resolució que l'Audiència Provincial de Barcelona va dictar la setmana passada, motiu pel qual la causa queda arxivada.

El passat mes de juliol el jutjat sabadellenc va ordenar la reobertura del cas, un cop es van aportar noves proves que inculparien el principal investigat, Santi Laiglesia. Ara, però, l'Audiència de Barcelona considera que aquestes proves tenen «escassa fiabilitat», amb indicis que ja es van investigar en el seu moment i que es consideren insuficients. En la interlocutòria del jutjat sabadellenc s'acorda arxivar les diligències obertes de nou.

En la interlocutòria, el jutge Juan Díaz Villar destaca que va rebre el testimoni remès per la secció tercera de l'Audiència de Barcelona del dia 11 de febrer, en què estima el recurs d'apel·lació de la representant de Santi Laiglesia per la interlocutòria del 30 de juliol de 2020. En ella, s'acordava la reobertura de les actuacions respecte Laiglesia, principal investigat en el cas.

No obstant, el dia 11 de febrer l'Audiència de Barcelona va dictar la interlocutòria que revoca la del 30 de juliol del 2020. Per aquest motiu, es deixa sense efecte la reobertura del cas, que queda arxivat.

La setmana passada es va conèixer la decisió judicial, que la família d'Helena Jubany va rebre com un gerro d'aigua freda. Consideraven que l'administració "impedeix" investigar l'assassinat, fet pel qual ja van qualificar la situació com una "injustícia", donat que l'argumentació jurídica, apuntaven, no té sentit perquè planteja conclusions que "no encaixen amb la realitat".

Per aquest motiu, la família preveu esgotar totes les vies possibles perquè els culpables siguin jutjats.



L'assassinat d'Helena Jubany

La jove bibliotecària mataronina, resident a Sabadell quan la van matar, va ser assassinada el 2 de desembre de l'any 2001, després de dos dies desapareguda. El seu cos va ser llençat des d'un terrat, completament nu i ple de cremades, però el cas es va tancar en fals l'any 2005 en no poder-se assenyalar cap culpable.

La investigació del moment es va centrar en tres persones, Montse Careta i la seva parella Satiago Laiglesia, així con Ana Echaguivel. Les dues dones van ser acusades formalment, però Careta es va acabar suïcidant a la presó abans de ser jutjada, mentre que el càrrecs sobre Echaguivel es van acabar retirant.

Santiago Laiglesa, que tot i ser detingut mai va estar imputat per aquests fets, era el principal objectiu de la família de la víctima, que el passat mes de juliol va aconseguir que es reobrís el cas en aportar noves proves que apuntarien a la seva implicació directa en el crim d'Helena Jubany.