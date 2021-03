Dos detinguts després de forçar mitja desena de vehicles a Manresa

La Policia Local de Manresa ha detingut la matinada d'aquest dimarts dos joves de 19 anys i veïns de Manresa, i amb nombrosos antecedents, a qui imputen un delicte de danys, un altre d'atemptat a agents de l'autoritat i se'ls investiga per la seva possible participació en robatoris a l'interior de mitja desena de vehicles produïts aquesta matinada, segons ha explicat el mateix cos policial.

Els fets han tingut lloc a quarts de sis de la matinada, a prop de la Plaça Major, quan una patrulla de la Policia Local ha intentat identificar uns joves que coincidien amb la descripció facilitada per diversos testimonis que haurien vist uns joves fugir d'un lloc on s'haurien forçat diversos vehicles.

Als joves, un cop han estat identificats, se'ls ha trobat diversos objectes la procedència dels quals no han sabut explicar. Es tracta d'objectes com un comandament d'un garatge, un USB i un telèfon mòbil sense targeta SIM, motiu pel qual la patrulla els va manifestar que els serien intervinguts fins que en poguessin acreditar la seva titularitat. Els joves no ho van acceptar i van començar a posar-se agressius fins al punt que un d'ells va agredir un agent, motiu pel qual va ser detingut. L'altre jove va intentar evitar la detenció del seu company i va quedar també detingut.

Durant el trasllat fins a les garjoles, els joves van donar cops i puntades de peu al cotxe patrulla causant desperfectes a la mampara de separació, a les portes i a les finestres, motiu pel qual se'ls imputat un delicte de danys ocupats.

Un cop els detinguts ja estaven ingressats a les garjoles, el propietari d'un dels vehicles forçats es va presentar a la comissaria de la Florinda manifestant que trobava a faltar el comandament del garatge i un llapis USB.