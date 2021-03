El frau d'energia elèctrica a Manresa es triplica en els últims cinc anys

El frau d'energia elèctica detectat a Manresa ha crescut el 356% en els últims cinc anys, segons va detallar ahir Endesa.

En concret, segons xifres de la companyia, al llarg de l'any passat a la ciutat es van detectar 251 connexions fraudulentes que van consumir un total de 3.492.156 quilowatts hora i que suposen el 286% i el 356% més, respectivament, que les connexions i el consum fraudulent interceptat el 2015.

Segons ha explicat la companyia, la introducció de la intel·ligència artificial (IA) ha marcat un abans i un després en la detecció de connexions irregulars. I és que, en només tres anys (2018-2020), s'ha aconseguit detectar frau elèctric en una de cada dues inspeccions realitzades a tot l'Estat, una xifra que duplica els registres de l'any 2017, que és quan l'empresa va començar a aplicar tècniques de machine learning (aprenentatge automàtic) i deep learning (aprenentatge profund) per a detectar pèrdues d'energia no tècniques.

La digitalització de la xarxa, el desplegament de sensors i la implantació dels comptadors intel·ligents fa que cada vegada s'obtingui més informació del funcionament dels equips de mesura i de la xarxa de mitjana i baixa tensió. D'aquesta manera, i mitjançant l'anàlisi de les dades, es poden arribar a detectar desviacions i comportaments anòmals que ajuden a orientar les inspeccions de manera més eficient, així com a augmentar el percentatge de frau detectat.

17.600 casos a la província de Barcelona

Durant el 2020 Endesa va detectar a la demarcació de Barcelona més de 17.600 casos de connexions irregulars, la qual cosa suposa un increment del 76% respecte fa 5 anys. I és que, al 2015, la xifra d'expedients oberts no arribava a 10.000. El motiu d'aquest increment es deu, en part, a l'èxit en la utilització de noves tecnologies i d'eines d'anàlisi massiu de dades, així com a la multiplicació, en els últims anys, dels mitjans per combatre el frau.

Al llarg de l'any passat l'energia defraudada a les comarques de Barcelona amb aquesta pràctica il·legal va arribar pràcticament als 248 milions de kilowatts hora any, l'equivalent al consum mensual de més 918.000 llars.

Respectant sempre la normativa, Endesa treballa amb un volum important de dades que bolca a un data lake sobre el qual s'utilitzen llenguatges de programació avançats per a crear models que permeten detectar el frau. En aquest sentit, l'aplicació de la intel·ligència artificial sobre les dades i la millora sistemàtica d'aquests models predictius, està permetent a Endesa detectar de manera eficient tot tipus de fraus, tant en subministraments amb contracte en vigor, com en subministraments sense contracte, des dels fraus tradicionals (ponts, dobles escomeses, enganxaments directes, etc.), fins als més sofisticats (plaques amb circuits impresos inserides en els propis comptadors). Així, s'aconsegueix detectar una gran quantitat de fraus i amb una precisió difícil d'imaginar fa escassament uns anys.

La unitat de Machine Learning la formen matemàtics, informàtics i enginyers que apliquen la intel·ligència artificial a la lluita contra el frau elèctric. Són experts en data science i big data. Aquests nous perfils professionals s'han incorporat en els últims anys a la plantilla d'Endesa i treballen juntament amb els inspectors de camp per a desenvolupar i millorar els models predictius.

Endesa afirma que lluita contra el frau elèctric per tres motius: perquè és il·legal i suposa un delicte; perquè representa un perill per la seguretat i la integritat física de les persones, ja que una instal·lació elèctrica manipulada pot provocar danys a qui l'estigui manipulant i a totes les persones que envolten o conviuen en l'immoble en qüestió, ja que té un potencial risc de provocar un curtcircuit, un incendi o explosió; i, per últim, perquè perjudica als altres, ja que quan es produeix una sobrecàrrega a la xarxa actuen el sistemes de protecció de seguretat –per evitar mals majors– i poden arribar a produir-se interrupcions del subministrament a aquells clients que tenen el servei contractat, pot malmetre la instal·lació de la finca i fa pujar el preu de la factura de la llum.

En l'inici de l'any passat, Sant Fruitós de Bages concentrava més de la meitat del frau elèctric detectat a la comarca.