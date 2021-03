Desenes de concentrats a Lledoners en suport als líders independentistes que avui tornaran a la presó

Òmnium Cultural ha convocat una concentració per rebutjar l'anul·lació del tercer grau dels set líders independentistes a Lledoners a les 18 h. A hores d'ara hi ha desenes de persones que s'han apropat fins al pla de la presó per donar suport quan arribin els presos, que sel's espera sobre les 20h. Els manifestants han mostrat pancartes d'Òmnium amb lemes com «Amnistia, fem-nos lliures» i s'ha muntat un escenari per poder-hi fer parlaments. La presidenta de l'Assemblea, Elisenda Paluzie, assistirà a Lledoners avui a les 20 h per acompanyar als presos.





#Procés Esperando la llegada de los 7 presos en la cárcel de Lledoners. Esta mañana el juzgado de vigilancia penitenciaria ha revocado el tercer grado de Junqueras, Romeva, Turull, Rull, Forn, Sanchez y Cuixart | @linformatiu_tve @telediario_tve @rtvenoticias pic.twitter.com/9UxBx90ljv — Isabel Palacios (@Palacios_Isabel) March 9, 2021

Els primers a arribar al Pla de Lledoners han estat Jordi Turull i Joaquim Forn, alguns dels rostres polítics que han assistit a la concentració és la cap de llista de la CUP-Guanyem, Dolors Sabater. Els presos tenen temps d'ingressar a presó fins a les 21 h.De forma simultània, l'Assemblea Nacional ha convocat a les 20 h a les places d'arreu de Catalunya diferents concentracions per manifestar el rebuig d'aquesta decisió. Una d'aquestes serà a l'avinguda Meridiana de Barcelona.El jutjat de vigilància penitenciària, després que ho demanés la fiscalia. Inicialment no va suspendre cautelarment la semillibertat, com demanava el ministeri públic, però ara, analitzant el fons de la qüestió sí que l'ha anul·lat, segons han explicat a l'ACN fonts properes als polítics, que hauran de tornar aquest mateix dimarts a presó i no tornaran a sortir de moment.