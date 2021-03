«Amb el personal que som ara, el parc de Manresa queda petit»

Cap del Parc de Bombers de Manresa i sotscap de la Regió d'Emergències Centre. Des del febrer és un dels 40 oficials dels Bombers de la Generalitat, la categoria màxima en l'escala operativa del cos

El cap del parc de bombers de Manresa i sotscap de la regió d'emergències centre, Ramon Vidal, és un dels 40 oficials que des del febrer passat té el cos de Bombers de la Generalitat. La incorporació de Vidal als bombers es remunta al 1987. Primer va ser com a bomber voluntari i de suport forestal, després, el 1990 s´hi incorporava com a bomber professional, el 2006 ascendia a caporal i el 2011 era sergent, categoria que ha mantingut fins ara. A més a més, des del 2015 és el cap del parc de bombers de Manresa i és sots-cap de la regió d'emergències centre. Amb la graduació com a oficial ha fet el cim en l'escala tècnica, a nivell operatiu, del cos. Té 52 anys i és el segon oficial més jove del cos.

Després de tres dècades al cos de Bombers de la Generalitat ara ja és oficial. Ha costat molt arribar fins aquí?

Ha costat perquè han estat dos anys d'oposició, amb un temari complex i molt complert, primer, i després perquè hi havia el curs de capacitació, encara que tot ha estat molt profitós. També s'ha de dir que tot aquest procés s'ha allargat durant dos anys perquè hi ha hagut l'aturada provocada per la covid entremig i s'ha hagut d'ajornar l'oposició durant uns sis mesos.

A efectes pràctics què suposa aquest canvi?

És un canvi de categoria. Fins ara era sergent i ara ja sóc oficial que és la categoria que hauria de tenir el cap d'un parc de bombers central com és el de Manresa. En aquest parc, el sergents, que és la categoria que tenia fins ara haurien de ser el caps de torn.

Així, en el cas de Manresa es corregeix una anomalia.

A bombers fa 21 anys que no hi havia promocions d'oficial i al cos actualment ja no n'hi havia cap perquè s'havien jubilat. A més, en el cas de Manresa, amb el parc que data del 1853 i és el més antic dels que depenen de la Generalitat, només hi ha hagut dos oficials en tota la seva història: l'Antonio Morales i jo. Pel que fa a l'organització, penso que amb el SisCom, que és el sistema de comandament escalonat que tenim, a l'haver-hi oficials ara es complementarà molt l'estructura de comandament en les intervencions.

En els últims temps han incorporat nous bombers, hi ha promoció interna, renovació de material... S'han superat les retallades als bombers?

Actualment hi ha en marxa el pla 2020-2025 que s'està complint perfectament i que és el que comporta aquesta entrada de nou personal, la renovació de vehicles i de material.

Com es nota aquest pla a Manresa?

Amb un increment de personal i també es nota amb el canvi de vehicles que s'està fent perquè n'estem incorporant de nous. Ara al parc de Manresa som 50 bombers professionals, nou de la unitat del GRAF de recolzament forestal, sis bombers voluntaris i cada cop que hi ha una nova promoció tenim 10 bombers en pràctiques de manera que en total, al parc, arribem a ser 75 efectius.

Aquests 75 bombers són una xifra òptima?

Si n'he de demanar, sempre en vull més! Però per un parc central que engloba molta comarca aquesta és una quantitat molt bona, però com deia, si poguéssim ser més, millor.

A la regió central s'acaba d'estrenar el parc de Moià i es renova el de Solsona. Hi ha canvis previstos al parc de Manresa?

Fa poc se'm va informar que s'ha parlat amb l'ajuntament per fer un parc nou a Manresa. Realment haig de dir que amb el personal que tenim ara,el parc ha quedat una mica obsolet, i tot i ser dels més grans de la Catalunya Central, s'ha fet petit. Faria falta la renovació però això ho està treballant la direcció general de Bombers i l'alcaldia de Manresa.

Arran del confinament, han canviat els serveis que realitzen?

S'han incrementat molt els salvaments i assistències al SEM, principalment per obertures d'habitatges. Aquest any portem 65 actuacions d'aquest tipus, que és gairebé un cada dia.

Quins són els serveis que més fan des del parc de Manresa?

A part d'aquestes 65 assistències, hem acudit a 81 incendis d'habitatges, hem fet 40 salvaments de muntanya i hem assistit a 38 accidents de trànsit, que s'han reduït.