Detingut un veí de l'Anoia per robar 31 mòbils de la sucursal bancària on feia el manteniment a l'àrea de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, veí de l'Anoia, que va arribar a robar 31 telèfons mòbils, valorats en un total de 35.000 euros i destinats a clients de l'oficina bancària on feia tasques de manteniment. Els investigadors van aconseguir identificar el presumpte autor dels furts, un treballador de manteniment de les oficines que, beneficiant-se de les tasques assignades i fent ús d'una clau mestra, aprofitava les feines a l'interior de les oficines per sostreure, al descuit, els terminals mòbils.

La investigació es va iniciar quan els Mossos d'Esquadra van fer inspeccions administratives a empreses de compra-venda i van detectar diverses compres de terminals mòbils a un mateix particular. Les comprovacions posteriors van permetre detectar que tres d'aquests telèfons mòbils havien estat denunciats com a sostrets per diferents oficines d'una mateixa entitat bancària de l'àrea metropolitana de Barcelona. Tots els telèfons denunciats anaven destinats a clients de les respectives oficines.

La persona investigada havia sostret 31 telèfons mòbils, precintats i de gamma alta, amb un valor de 35.000 euros, i posteriorment, els havia venut, entre el mes d'abril de 2018 i el març de 2020 a un establiment de compra-venda de Cornellà de Llobregat. L'autor dels fets havia aconseguit 18.400 euros per les diferents vendes. Finalment, els investigadors van detenir el 3 de març l'home com a presumpte autor d'un delicte continuat de furt i, posteriorment, l'arrestat va quedar en llibertat amb càrrecs. L'home, de nacionalitat espanyola i 44 anys és veí de l'Anoia, i està investigat per un delicte continuat de furt.