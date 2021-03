El frau d'energia elèctrica a Manresa es quadruplica els últims cinc anys

El frau d'energia elèctrica detectat a Manresa ha crescut el 356% en els últims cinc anys, segons va detallar ahir Endesa fins arribar als gairebé 3,5 milions quilowatts hora anuals.

En concret, segons xifres de la companyia, al llarg de l'any passat a la ciutat es van trobar 251 connexions fraudulentes que van consumir un total de 3.492.156 quilowatts hora any i que suposen el 286% i el 356% més, respectivament, que les connexions i el consum fraudulent interceptat el 2015. L'energia defraudada en un any a Manresa equival al consum mensual de més de 12.900 llars, segons la companyia.

L'increment dels darrers cinc anys a Manresa és molt superior al del conjunt de la demarcació de Barcelona, on durant el 2020 Endesa va detectar més de 17.600 casos de connexions irregulars, la qual cosa suposa un increment del 76% respecte fa 5 anys. Al 2015, la xifra d'expedients oberts no arribava a 10.000. Segons explica la companyia, el motiu d'aquest increment es deu, en part, a l'èxit en la utilització de noves tecnologies i d'eines d'anàlisi massiu de dades, així com a la multiplicació, en els últims anys, dels mitjans per combatre el frau.

Al llarg de l'any passat l'energia defraudada a les comarques de Barcelona amb aquesta pràctica il·legal va arribar pràcticament als 248 milions de quilowatts hora any, l'equivalent al consum mensual de més 918.000 llars.

Tot i que l'empresa no detalla on es produeix el frau en el consum elèctric, recorda que des de fa setmanes treball conjuntament i de forma transversal amb diferents departaments de la Generalitat de Catalunya en un pla de coordinació amb diferents actuacions que permeten identificar i resoldre usos i connexions fraudulentes a la xarxa de distribució, incloent les provocades pels cultius interiors de marihuana.

Aquests cultius il·legals consumeixen una gran quantitat d'energia i quan hi ha un operatiu policial d'entrada i perquisició en una plantació de marihuana, en el mateix dispositiu, a part dels membres dels cossos de seguretat, hi participen tècnics de la companyia per detectar possibles connexions il·legals a la xarxa.

Risc per la seguretat

La companyia elèctrica assegura que segueix treballant per lluitar contra el frau elèctric per tres motius: perquè és il·legal i suposa un delicte; perquè representa un perill per la seguretat i la integritat física de les persones, ja que una instal·lació elèctrica manipulada pot provocar danys a qui l'estigui manipulant i a totes les persones que envolten o conviuen en l'immoble en qüestió, ja que té un potencial risc de provocar un curtcircuit, un incendi o explosió.

Per últim, l'empresa recorda que el frau perjudica als altres, ja que quan es produeix una sobrecàrrega a la xarxa actuen el sistemes de protecció de seguretat per evitar mals majors. D'aquesta manera poden arribar a produir-se interrupcions del subministrament elèctric a aquells clients que tenen el servei contractat, pot malmetre la instal·lació de tota la finca i també fa pujar el preu de la factura de la llum.