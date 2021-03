El jutge deixa a un pas de judici els agents de l'agressió racista a Sant Feliu

El jutjat de primera instància i instrucció 5 de Manresa ha deixat a un pas el judici als sis mossos acusats d'una agressió racista contra un jove a Sant Feliu Sasserra el gener del 2019.

Segons la resolució del magistrat, hi ha «indicis raonables i suficients» per considerar que els fets podrien constituir un delicte contra la integritat moral i un delicte de lesions. Per això el magistrat obre ara el termini de deu dies perquè fiscalia i acusació presentin els seus escrits per demanar obertura de judici oral o el sobreseïment de la causa. L'acusació assegura que el 10 de gener del 2019 sis mossos van agredir i vexar un jove durant una actuació policial.

Segons l'escrit del jutge, l'acusació manté que sis agents van detenir el jove, que va ser «humiliat i agredit». La defensa del jove assegura que els mossos el van escopir, colpejar i li van fer puntades de peu. A més, diuen que se'l va amenaçar i li van proferir diversos insults i vexacions racistes.

Prop de la 1 de la matinada de l'endemà el jove va ser atès a un hospital, on es va acreditar que tenia contusions a diverses parts del cos.

Segons el jutge, el presumpte comportament «agressiu, degradant i vexatori» dels sis agents contra el detingut podria constituir un delicte contra la integritat moral, ja sigui per acció dels que ho van dur a terme com per omissió dels agents que no ho van impedir. El magistrat també apunta que el presumpte delicte de lesions es mostraria acreditat per l'informe d'urgències.

A principis de febrer la representació del jove va renunciar a una roda de reconeixement dels sis agents per tal de «preservar la integritat i salut» de la persona agredida. Van argumentar que suposaria «una gran càrrega haver d'identificar als seus propis agressors dos anys després dels fets» i «sota una pressió excessiva».