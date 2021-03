Una mossa de l'Arro: «A vegades ens oblidem que darrere d'un escut i un casc negre hi ha una dona»

"A vegades ens oblidem que darrere d'un escut i un casc negre, en l'equip preparat per fer un assalt a un domicili o en les mans que sostenen una arma llarga hi ha una dona", ha reivindicat Irene Bronchal, agent de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra, en la clausura d'unes jornades sobre igualtat al cos policial. "El nostre paper és difícil i ens obliga a donar el 200% de nosaltres mateixes perquè ens tinguin en consideració, o com a mínim tinguem les mateixes oportunitats i el mateix judici", ha denunciat l'agent, que ha intervingut durant el temps que el major Josep Lluís Trapero, ha decidit cedir-li. "Les dones sou, com els homes som, es tracta que també hi sigueu, arreu i a per totes", ha conclòs Trapero.

En l'inici de la seva intervenció per cloure les jorandes ''La igualtat entre dones i homes a la PG-ME' el major Trapero ha sorprès de manera inesperada cedint el seu temps a una agent del cos. "Vaig decidir que la millor aportació era el meu silenci", que ha donat la paraula "a una dels milers de mosses que cada dia treballen al carrer, a les patrulles, a les unitats ordre públic, a les oficines".

L'agent Bronchal ha dit que les dones són "una minoria molt petita" a l'ARRO i la BRIMO i ha recordat que "encara a dia d'avui cap ha aconseguit entrar al Grup Especial d'Intervenció (GEI)". "L'estereotip clàssic d'home fort i amb personalitat dura ha sigut sempre el patró que ha regit aquestes àrees i durant dècades hem normalitzat i fomentat aquesta situació", ha lamentat.

"La sensació és que sempre hem d'estar demostrant una mica més dels que per ser homes no tenen el mateix nivell d'autoexigència i avaluació", ha criticat. Ha dit en aquestes unitats "cal afrontar situacions extremes que obliguen a tenir unes capacitats diferents" però que "el 2021 les dones ben preparades poden assolir els mateixos objectius i estar a l'alçada", ha assegurat.

Per Bronchal aquesta situació s'ha de convertir en un repte per les dones. "Hem de posar-nos les piles i no caure en l'autocomplaença que les especialitats són per homes", ha reivindicat, per "transformar-ho en quelcom quotidià i normalitzat". Si bé integrar-se en els equips ha reconegut que "no és fàcil", ha dit que ella ho ha aconseguit i que funcionen "com petites famílies".