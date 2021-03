Tres anys de presó per dos intents de robatori a punta de navalla a Manresa

El condemnat ha estat sentenciat per dos jutjats de Manresa

Els jutjats de Manresa han condemnat a tres anys i un dia de presó a Jorge Rafael M. M. per dos intents de robatori a punta de navalla en una mateixa tarda, el 22 de febrer del 2020. Tot i això, el condemnat evitarà la presó amb la condició que no delinqueixi i faci treballs per la comunitat.

Tot i que els fets van passar en una mateixa tarda, cadascun dels intents d'atracament s'ha portat com un cas diferent i l'acusat s'ha enfrontat a dos judicis.

El primer dels intents va tenir lloc cap a dos quarts de sis de la tarda quan el condemnat es va dirigir al supermercat Llobet del carrer Sobrerroca i va mostrar una navalla ala caixera mentre exigia els diners de la caixa. La víctima va tenir temps d'activar l'alarma i el processat va marxar sense aconseguir el seu objectiu.

El segon intent va tenir lloc una mitja hora més tard, quan passaven cinc minuts de les sis de la tarda, quan l'home es va dirigir a un estanc on també va mostrar una navalla a l'encarregat de l'establiment tot exigint que li donés els diners que hi havia a la caixa. La víctima, diu la sentència, va poder defensar-se ruixant amb un esprai desodorant la cara de l'acusat. De nou, el processat va marxar sense haver aconseguit el seu objectiu.

Poc després d'aquest segon intent d'atracament, l'home va ser detingut en companyia d'una tercera persona a la qual van requisar la navalla que havia mostrat a les víctimes.

El primer dels casos va ser jutjat pel jutjat penal 3 de Manresa i l'acusat va reconèixer els fets i va acceptar una condemna, en el marc d'un acord amb la fiscalia, d'un any i tres mesos de presó, tot i que evitarà la seva entrada a un centre penitenciari amb la condició que cometi cap delicte en els propers dos anys.

Pel segon intent d'atracament, que va ser vist pel jutjat penal 1 de Manresa, l'acusat també va arribar a un acord amb la fiscalia. En aquest cas va pactar una condemna d'un any, nou mesos i un dia de presó. Tot i això, l'acusat evitarà la seva entrada a presó sempre i quan no cometi cap delicte en el període de quatre anys i faci treballs en benefici de la comunitat durant 10 mesos.