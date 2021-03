Un conductor begut xoca contra un autocar a Manresa

arxiu particular

Un turisme, conduit per un conductor begut, i un autocar van xocar frontalment ahir a la tarda a la cantonada entre la carretera del Pont i el carrer Sant Maurici de Manresa. A l'autocar hi havia una quinzena de passatgers, un dels quals va resultar ferit lleu i va ser traslladat a l'hospital de Sant Joan de Déu. Segons fonts de la Policia Local el conductor del turisme, un veí de Manresa de 47 anys, va donar positiu penal per alcoholèmia amb una taxa d'1,34 mg/l en aire expirat.