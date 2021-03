El fiscal investiga per odi els agredits a Manresa quan penjaven una estelada

La fiscalia investiga per un delicte d'odi 13 independentistes, set dels quals van patir lesions, quan penjaven una estelada a la plaça Onze de Setembre de Manresa la nit del 29 al 30 de juliol del 2018.

Els independentistes, que pertanyien als CDR, van denunciar els quatre presumptes agressors, coneguts a la comarca per la seva activitat ultra i amb diversos antecedents, però aquests també van respondre amb una altra denúncia i ara el ministeri fiscal els investiga a tots.

Ahir els 13 independentistes, set dels quals van patir agressions i sis més van ser identificats, van declarar en seu judicial en el marc de la instrucció del cas. Tots es van remetre a la declaració que van fer en seu policial i no van respondre les preguntes de la fiscalia. Per la seva banda, l'advocat que actua en representació dels quatre denunciats pels independentistes no es va presentar als jutjats. Ahir al matí, les portes dels jutjats de Manresa, una trentena de persones es van concentrar per expressar-los el seu suport.

Els 13 joves que al juliol del 2018 van ser agredits per penjar una estelada a Manresa han hagut de declarar aquest dijous als Jutjats de la capital del Bages. D'una banda, com a víctimes i testimonis dels fets, però també com a investigats per un delicte d'odi.

Un dels joves que va declarar ahir en seu judicial és el regidor de Fem Manresa, Jordi Trapé, qui va lamentar que la Fiscalia «jugui a donar cova al feixisme». «És surrealista», va afegir.

Com a conseqüència dels fets, set independentistes van resultar ferits. Tres van ser atesos al mateix lloc per l'ambulància del SEM, que en va haver de traslladar dos a l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Trapé també va detallar que un dels independentistes va haver de ser intervingut quirúrgicament al genoll com a conseqüència de les lesions que va patir per l'agressió feixista.

Els fets van passar el 30 de juliol del 2018. Els CDR havien quedat per tal de penjar l'estelada que dies enrere unionistes havien despenjat. Mentre estaven penjat l'estelada, diverses ultres coneguts per la seva activitat a la comarca, van passar amb un cotxe mostrant una bandera espanyola i proferint diversos insults contra els independentistes. Tot i això, la presència de la policia local va evitar que la situació anés a més.

Més tard, quan bona part dels independentistes ja havien marxat, els ultres van tornar i és quan s'hauria produït l'agressió en la qual sis independentistes van resultar ferits. D'aquests, cinc van requerir atenció mèdica.

Arran dels fets els Mossos van identificar 13 independentistes i quatre unionistes.