Desmantellen dues plantacions de marihuana a Masquefa i Piera i detenen els seus propietaris

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desmantellat un punt de venda de cocaïna i marihuana ubicat en un pis de Sants-Montjuïc. Fruit d'una investigació policial, els agents han detingut un home i una dona que vivien en aquest domicili com a presumptes autors dels delictes de salut pública per tràfic de drogues, blanqueig de capital i defraudació de fluid elèctric. L'operatiu, que es va dur a terme el dimecres passat, es va realitzar a Barcelona, Masquefa i Piera.

La investigació es va iniciar a principis de novembre de l'any passat, quan es va tenir coneixement de la possible venda de cocaïna i marihuana des del domicili investigat. Els agents van constatar que la parella que vivia en aquest pis havia establert un punt de venda de drogues molt actiu, on es distribuïen principalment marihuana i cocaïna. Les gestions d'investigació van permetre descobrir que els dos investigats estaven gestionant també dues plantacions de marihuana a Masquefa i Piera. Les parcel·les on es trobaven aquestes plantacions haurien estat adquirides dels beneficis que obtenien de la venda de substàncies estupefaents, motiu pel qual els investigadors també estan relacionats amb un delicte de blanqueig de capital.

La parella gestionava el seu negoci de manera particular ja que les plantacions de marihuana els permetien mantenir actiu el punt de venda, que tenien a Barcelona en el seu domicili. Ells mateixos, sense intermediaris, aconseguien la marihuana de les seves plantacions i la venien després.

Els detinguts utilitzaven el domicili on vivien com a base pel tràfic de drogues, la qual cosa havia comportat queixes veïnals per la gran quantitat de persones que anaven fins al lloc per adquirir les substàncies.

En el moment de la detenció, es van intervenir en el domicili gairebé 900 euros en efectiu i diverses dosis de cocaïna preparades per a la venda. El mateix dia que es va desmantellar el punt de venda a Barcelona, es va desplegar també un operatiu a Masquefa i Piera per tal de desmantellar també les dues plantacions. Els agents van intervenir gran quantitat de plantes i cabdells de marihuana i estris per al cultiu.

Els detinguts van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat.