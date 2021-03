Desmantellen plantacions de marihuana en dues cases d'Esparreguera

Plantació de marihauana intervinguda per la policia

Plantació de marihauana intervinguda per la policia mossos d'esquadra

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell van detenir dimarts dos homes de 29 anys com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública, concretament de tràfic de drogues i un delicte de defraudació de fluid elèctric.

La investigació es va iniciar el febrer quan agents de la Unitat d'Investigació de la comissaria de Martorell van tenir coneixement que en dues cases situades en una urbanització al municipi d'Esparreguera podrien tenir una plantació de marihuana a l'interior. En aquesta zona, a mitjan febrer, s'havien produït caigudes de línia importants en una zona concreta de la urbanització Can Rial d'Esparreguera, com a conseqüència d'un consum desproporcionat de llum. Gràcies a les gestions en la investigació, els agents van aconseguir acreditar que a l'interior de les dues cases hi havia una plantació de marihuana i, finalment, sota la tutela del Jutjat d'Instrucció número 7 de Martorell, van realitzar, el 9 de març, una entrada i escorcoll.

Durant l'escorcoll, els investigadors van localitzar dues plantacions, totalment equipades, i amb 1.500 plantes en avançat estat de creixement. Els investigadors van detenir els dos cuidadors. No es descarten més detencions.