L'Audiència inicia el judici a l'expresident de la Cooperativa de Calaf per apropiació indeguda

L'Audiència de Barcelona ha iniciat aquest dilluns al matí el judici a l'expresident de la Cooperativa de Calaf i Comarca (Coopac), Josep Puigpelat, per un delicte d'apropiació indeguda i per al qual la fiscalia li demana cinc anys de presó. Puigpelat hauria transferit "sense justificació" 353.000 euros de la societat Grup Cervesa Calamanda a Coopac.

El judici ha començat amb l'expulsió de la cooperativa com a acusació particular, ja que el tribunal ha acceptat els arguments de la defensa, que en demanava la seva retirada perquè l'empresa va fer fallida el 2011.

Al llarg d'aquest matí han declarat set testimonis que eren socis de la cooperativa o de l'empresa Grup Cervesa Calamanda o d'ambdues. En els seus interrogatoris, l'objectiu de la defensa de Puigpelat passava per acreditar que hi havia una relació entre les dues societats i que, malgrat que segons l'acusació no tenien una relació estatutària, abans de la constitució de l'empresa Cervesa Calamanda el 2009, a les instal·lacions de la cooperativa s'hi havia portat a terme activitats relacionades amb la futura empresa i que havien estat pagades amb fons de la cooperativa. Les acusacions en canvi volen demostrar que no hi havia cap vincle entre les dues societats que justifiqués aquests traspassos.

En aquest sentit, un dels testimonis ha declarat, que ja abans de la constitució de l'empresa cervesera, que segons fiscalia mai va arribar a tenir activitat, que entre el 2006 i el 2009, els impulsors de la fabricació de cervesa "cada divendres ens reuníem i generàvem receptes de cervesa" i que generaven despeses que "pagava Coopac" i també ha afegit que dos treballadors de la cooperativa dedicaven hores al projecte cerveser.

També ha corroborat aquest extrem el primer testimoni que ha declarat en el judici i que era un treballador de la cooperativa i que es va agafar el projecte de fer cervesa artesana "amb molta il·lusió" fins al punt que va aportar capital al projecte i va ser administrador, juntament amb Puigpelat, de Cervesa Calamanda. Ha explicat que tot i fer tasques per Calamanda, la seva nòmina sempre la va pagar la cooperativa. A més, ha afegit que la cooperativa va avançar el capital que alguns dels socis de Calamanda s'havien compromès a aportar.

Altres testimonis també han assegurat que la cooperativa havia avançat pagaments per tirar endavant el projecte cerveser mentre que n'hi ha hagut que malgrat reconèixer que la idea d'el·laborar cervesa artesana es va gestar en part dins de la cooperativa, no hi havia cap relació entre les dues societats.



El judici continua dimarts

El judici seguirà aquest dimarts, sessió en la qual està prevista que declari l'acusat Josep Puigpelat i que les parts presentin les seves conclusions definitives. En l'escrit de conclusions provisionals, la fiscalia demana una pena de cinc anys de presó per a Puigpelat pel que considera un delicte d'apropiació indeguda.