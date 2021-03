Fan pintades al nou KFC de Manresa en el dia de la seva obertura

Aquest dilluns el nou KFC, que obria les portes avui mateix, s'ha aixecat amb pintades al nou establiment situat al pàrquing de l'hipermercat Carrefour del polígon industrial Els Trullols. Les pintades, que previsiblement s'han fet durant aquesta matinada, hi posa: «Els rics no generen riquesa, se la queden» i «Fora multinacionals de la nostra ciutat», signades per Arran.



En un post publicat a les xarxes socials, pels mateixos autors de les pintades (Arran), ha fet públic aquest acte vandàlic:





amplia encara més l'oferta de restauració d'aquest sector de Manresa , on ja hi ha un Viena, un McDonalds (que també té un local a l'avinguda Universitària), un Farolillo (que té la seu originària al carrer d'Àngel Guimerà), un Foster's Hollywood, un Burger King i un Pans & Company, entre d'altres.KFC va néixer fa més de 75 anys als Estats Units amb un primer establiment on el seu fundador, Harland David Sanders, va començar a vendre les seves famoses tires de pollastre. Actualment, la companyia té més de 24.000 restaurants repartits entre 145 països d'arreu del món. En elcas de la capital del Bages és la primera vegada que s'hi instal·la.