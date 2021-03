Un camió entra a dos carrers en direcció contrària i destrossa cotxes, mobiliari i immobles a Olesa

Un camió de gran tonatge ha estat interceptat per la Policia Local d'Olesa quan circulava en direcció contrària pels carrers de Barcelona i República Argentina del municipi, aquest dimecres al migdia. Durant la circulació per aquests vials ha causat diferents danys a edificis, mobiliari urbà i vehicles estacionats. El conductor ha donat negatiu en la prova d'alcoholèmia, segons ha informat l'ajuntament d'Olesa.



La Policia Local d'Olesa de Montserrat ha multat el conductor del camió que, afortunadament, en el seu trajecte i fins que ha estat interceptat per la Policia Local, no ha provocat cap accident amb cap vehicle que estigués circulant.





Fins al lloc s'hi ha desplaçat un vehicle dels Bombers de la Generalitat, principalment per fer valoració tècnica inicial dels danys en edificis. També s'hi ha desplaçat personal dels Serveis Tècnics Municipals per contrastar la inspecció ocular de Bombers i fer les gestions pertinents amb la propietat.L'ajuntament també assenyala que si alguna persona detecta que el seu vehicle o edifici ha patit danys a conseqüència de l'acció del tràiler, també pot contactar amb la Policia Local.