Detenen un veí de Manresa per agredir la seva parella

La Policia Local va detenir aquest dimarts a la tarda un home de 34 anys i veí de Manresa a a qui s'investiga per violència en l'àmbit familiar. Segons ha explica tel cos policial, a quarts de quatre de la tarda, a la sala del 092 va rebre diversos avisos que en un habitatge del barri de Valldaura un home estaria agredint la seva parella.

Dues patrulles es van desplaçar fins al lloc, on van trobar una dona amb ferides recents al coll i indicis suficients per presumir que l'home que l'acompanyava n'havia estat l'autor i que era un fet que s'havia repetit en més ocasions. Per aquesta raó, l'home va ser detingut.