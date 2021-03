Fiscalia accepta la condemna per abusos del cas de la fàbrica Vinyes

La Fiscalia i l'acusació particular en el cas de la violació múltiple de la Fàbrica Vinyes de Manresa han demanat l'ingrés immediat a presó dels condemnats. Tot i això han desistit de recórrer al Tribunal Suprem la sentència que qualificava els fets com abusos sexuals malgrat que el judici i en un primer recurs ho consideraven una agressió sexual. En canvi, les defenses de tres dels condemnats que no estan fugits han anunciat la presentació d'un recurs de cassació a l'alt tribunal demanant l'absolució.

Ahir al matí es va celebrar una vista a l'Audiència de Barcelona en la qual la Fiscalia i també l'acusació particular van demanar l'ingrés a presó d'aquests tres acusats després que el passat febrer, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) confirmés la sentència de l'Audiència de Barcelona en la qual condemna cinc dels joves per abusos sexuals a penes de 10 i 12 anys de presó. El TSJC va considerar que no està provada la «intimidació ambiental» que permetria elevar els fets a agressió sexual, en uns fets que van tenir lloc a l'antiga fàbrica Vinyes el 29 d'octubre del 2016.

Malgrat que la sentència del TSJC comptava amb el vot particular d'un magistrat partidari de condemnar per agressió sexual, la Fiscalia del TSJC i l'acusació particular han desistit de presentar recurs de cassació davant el Suprem.

A la vista celebrada ahir a la secció 22a de l'Audiència de Barcelona, la fiscal i l'acusació particular van demanar l'ingrés a la presó dels tres processats no fugits, adduint la gravetat de les penes imposades i el que consideren escasses possibilitats que el Suprem revoqui les condemnes, donat que en un recurs de cassació no pot entrar a valorar les proves exposades al llarg del judici.

Les defenses dels processats es van oposar a aquesta mesura, amb l'argument que fins ara els seus representats han complert amb les compareixences periòdiques al jutjat que els va imposar l'Audiència de Barcelona i disposen de prou arrelament personal i familiar -un d'ells acaba de tenir un fill- perquè es pugui descartar risc de fuga.

Els cinc processats es trobaven ja en llibertat provisional quan van ser jutjats per l'Audiència de Barcelona el juny del 2019 i, un cop condemnats per abusos sexuals, se'ls va citar a una vista en què la Fiscalia i l'acusació van demanar el seu ingrés a la presó de forma immediata.

A aquesta vista, celebrada un mes i mig després del final del judici, ja només s'hi van presentar tres dels cinc condemnats -Walter Diego C., Maikel Pascual T. i Bryan Andrés MC-, mentre que dos -Yordanis de Jesús CL i Daniel David RL- no van arribar a comparèixer davant del tribunal, que va dictar una ordre de recerca i captura contra ells que fins ara no ha donat resultat.

L'Audiència Provincial de Barcelona jutjarà el proper 25 de març un veí de Manresa a qui s'acusa d'haver abusat sexualment de la seva companya de pis mentre aquesta dormia i es trobava sota els efectes de l'alcohol. La pena a què s'enfronta l'home és de 8 anys de presó, a més d'una indemnització de 15.000 euros per a la víctima.

Segons l'escrit d'acusació provisional de la Fiscalia, els fets van tenir lloc el 14 d'abril del 2019, cap a 2/4 de 6 de la matinada.

L'acusat, que respon a les sigles K.J.A.A., va aprofitar que la noia estava dormint al sofà després d'haver consumit una gran quantitat de begudes alcohòliques per, «sense demanar-li el seu consentiment», despullar-la i penetrar-la vaginalment. L'acusació detalla que l'acusat va «culminar la relació sexual» abans que ella es pogués despertar. Quan ho va fer, el va apartar i va poder fugir.

L'acusat no té antecedents penals i, pels fets relatats, se li atribueix un delicte d'abusos sexuals amb penetració.

A part dels 8 anys de presó i la indemnització de 15.000 euros per a la víctima, el ministeri fiscal també reclama que l'acusat no es pugui acostar a menys de 600 metres de la víctima ni dels llocs que aquesta freqüenti, així com tampoc pugui comunicar-se amb ella a través de qualsevol mitjà per un període de nou anys.

Finalment, també demana que sigui condemnat a cinc anys de llibertat vigilada un cop hagi complert una eventual pena de presó.