S'enfronta a 15 anys de presó per violar la filla de la seva cosina al Berguedà

Un acusat, que respon a les inicials de J. M. L., s'enfronta a una petició de condemna a 15 anys de presó per violar de forma reiterada la filla de la seva cosina. Es tracta d'un cas que ha estat instruït pel jutjat d'instrucció i primera instància número 2 de Berga i que la setmana que ve jutjarà un tribunal de l'Audiència de Barcelona.

Segons el relat de la Fiscalia, des d'una data no determinada, però quan la víctima tenia 12 anys i en tot cas abans de fer-ne 16, l'acusat, presumptament, va obligar la jove a tenir comportaments de naturalesa sexuals. Ho feia per la força, ja fos immobilitzant-la o agafant-la violentament, i aquests comportaments es traduïen, per exemple, en tocaments al pit, al cul o als genitals, i a més a més van arribar a la penetració diverses vegades.

Els fets, explica el fiscal en el seu escrit d'acusació provisional, van tenir lloc a casa de la víctima, lloc que l'acusat freqüentava emparat en la relació de parentiu que els unia.

El ministeri fiscal considera aquests fets com una agressió sexual continuada a una menor de 16 anys, raó per la qual demana que sigui condemnat a una pena de 15 anys de presó. El ministeri públic també demana que, a l'acusat, se li imposi una llibertat vigilada durant un període de 10 anys i que no pugui acostar-se a menys de 500 metres de la víctima, ni tampoc al seu domicili o al seu lloc de treball durant un període de 20 anys.

Finalment, l'acusació pública demana que s'obligui el processat a pagar una indemnització de 40.000 euros a la noia per les seqüeles i els danys morals que li ha provocat la seva actuació.

L'acusat es troba en presó preventiva des del 4 de setembre del 2019, quan va ser detingut per aquest fets.

El judici per aquest cas està previst que tingui lloc dimecres de la setmana que va a la secció tercera de l'Audiència Provincial de Barcelona.