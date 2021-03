Dos detinguts per pintades a un cotxe patrulla i a l'ajuntament de Navarcles

Els Mossos d'Esquadra van detenir ahir al matí dues persones com presumptes autores de pintades de grans dimensions a la façana de l'ajuntament de Navarcles i també a un cotxe de la Guàrdia Municipal que es va produir el 19 de febrer passat a la matinada, en el marc de l'onada de protestes que va generar l'empresonament del raper Pablo Hasél.

Arran dels fets, els Mossos d'Esquadra van iniciar una investigació que va permetre identificar els presumptes autors dels fets. Les detencions es van dur a terme ahir al matí. Una es va fer al mateix municipi de Navarcles i l'altra, a Manresa, i els arrestats són un home i una dona de 30 anys, segons van informar fonts del cos policials. Segons les mateixes fonts, els detinguts estan acusats d'un delicte de danys i ahir estaven a l'espera de passar a disposició de l'autoritat judicial.

Els desperfectes que van provocar les diferents pintades han estan valorats en 5.500 euros, i cal destacar que la seu municipal de Navarcles té la consideració d'edifici modernista històric i que el cotxe patrulla que va ser objecte de les pintades va quedar fora de servei.

A les pintades a l'ajuntament es podia llegir «Llibertat Pablo Hasél» i els números 1312, que són l'ordre en què es presenten a l'abecedari les sigles d'All Cops Are Bastards. Aquestes sigles i també els números van ser pintats tant a la carrosseria com als vidres del vehicle de la Guàrdia Municipal que va resultar danyat.

A part dels dos detinguts al Bages, els Mossos d'Esquadra van detenir ahir quatre persones més relacionades amb els aldarulls de fa un mes a Catalunya. D'aquests, tres són per l'assalt a la comissaria dels Mossos de Vic del 16 de febrer. Llavors es van arrestar quatre persones, i ara s'han fet tres detencions més a Vic, Roda de Ter i les Masies de Voltregà. Se'ls atribueixen els delictes de desordres públics, manifestació il·lícita, atemptat contra els agents de l'autoritat i amenaces i danys. Tenen 18, 25 i 28 anys. En total ja són 142 les persones detingudes en el marc dels aldarulls a partir de l'empresonament de Pablo Hasél.

La sisena detenció d'ahir es va fer a Tarragona, on el dia 20 de febrer, a l'avinguda Marqués de Montoliu, es van cremar contenidors i es van fer barricades per dificultar l'actuació policial. Un home va ser detingut ahir per participar en aquells fets per un delicte de desordres públics.