Un fals mecànic estafa 2.800 euros a un home d'edat avançada a Igualada

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, de 32 anys de nacionalitat equatoriana i veí de Barcelona, que es feia passar per mecànic i que hauria estafat 2.800 euros a un home d'edat avançada d'Igualada.

Segons fonts del cos policial, el 30 de setembre, pels volts de les dotze del migdia, un home de 91 anys circulava amb el seu vehicle per Igualada quan una persona li va fer indicacions perquè s'aturés, ja que tenia una avaria. L'home no en va fer cas i va continuar la marxa, però poc després dues persones més li van fer senyals perquè parés. Finalment, un home el va aturar i li va dir que era mecànic. Li va dir que tenia un problema a les rodes, que si volia li podia reparar allà mateix. La víctima, en veure que l'home portava un mono de treball amb el logotip d'una empresa, va acceptar la reparació i després va anar a buscar 2.800 euros per pagar-li. Uns dies després l'home va anar al concessionari, on li van dir que no li havien fet cap reparació. Aleshores es va adonar que havia estat víctima d'una estafa i va denunciar els fets als Mossos d'Esquadra.

Després de diverses gestions, els Mossos van identificar el principal autor, el qual va quedar detingut el 5 de març passat a Igualada.