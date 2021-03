L'Audiència manté en llibertat els condemnats per la violació de la fàbrica Vinyes

L'Audiència de Barcelona ha decidit mantenir en llibertat els tres condemnats no fugits per la violació a la fàbrica Vinyes de Manresa. Dimarts d'aquesta setmana es va celebrar una vista a l'Audiència de Barcelona en la qual la fiscalia i l'acusació particular demanaven la seva entrada a presó, després que el passat mes de febrer el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) confirmés les penes de presó de 12 i 10 anys per abusos sexuals imposades ja per la mateixa Audiència de Barcelona, tot i que elevava de 12.000 a 60.000 euros, la indemnització a pagar a la víctima.

En els seus escrits, el tribunal manté altres mesures cautelars ja imposades anteriorment com són la compareixença periòdica dels condemnats al jutjat més proper al seu domicili, la retirada de passaport i prohibició de sortida del territori espanyol i la prohibició d'acostar-se a la víctima.

Més informació Fiscalia accepta la condemna per abusos del cas de la fàbrica Vinyes.

En les seves resolucions, el tribunal remarca que els condemnats no ho estan en sentència ferma i que malgrat que dos dels condemnats estan fugits des que van conèixer la sentència de l'Audiència, aquests han complert amb les obligacions que se'ls han imposat.

L'Audiència també diu, ara, que «tampoc no es pot predicar raonablement aquell risc de fugida amb l'argument de que la sentència d'apel·lació confirmà la de primera instància, de manera que el processat es veu més exposat a la pena imposada, perquè, en aquest sentit, quan la sentència de primera instància es recorregué en apel·lació el processat estava exposat al risc d'una pena privativa de llibertat substancialment més llarga que la imposada en eixa sentència, perquè les acusacions la van recórrer perquè es modifiqués la qualificació jurídica dels fets (d'abús sexual a agressió sexual) i, conseqüentment, s'incrementés de manera important la durada de la pena privativa de llibertat, mentre que ara, pendent la sentència de recurs d'apel·lació, el processat no es troba en risc de que se l'imposi una pena major de la imposada, ja que les acusacions han decidit no recórrer en cassació, segons han manifestat a la darrera compareixença celebrada».

La sentència dictada el passat mes de febrer pel TSJC confirmava la qualificació dels fets com abusos sexuals i no com agressió tal i com demanaven la fiscalia i la representació de la víctima, que en el moment dels fets, l'octubre del 2016, tenia 14 anys. Les dues acusacions han anunciat que ja no portaran el cas al Tribunal Suprem mentre que les defenses si que presentaran un recurs a l'alt tribunal demanant l'absolució dels condemnats que sempre han defensat la seva innocència.