Sis manresans citats pel tall de l'AP-7 planten el jutge

Els sis manresans que aquest divendres estaven citats pel jutge de Figueres que investiga el tall de l'AP-7 al Pertús han plantat el jutge. Un setè bagenc que també estava citat per avui, si que s'ha presentat al jutjat però no ha respost a les seves preguntes.

Aquest matí mig centenar de persones han fet una concentració en suport dels investigats en la qual han participat mig centenar de persones, entre elles alguns dels investigats, que han llegit un manifest. El text assegura que davant la citació judicial, «la nostra resposta ha estat continuar desobeint» tot afegint que «el jutge, si ens necessita que vingui a buscar».

En el manifest també han assenyalat que «se'ns inculpa per unes accions que a l'estat espanyol són considerades delictes greus i que comporta que s'engegui la maquinària jurídico-penal» en contraposició al què està passant a França on «no s'ha presentat cap càrrec per aquestes mateixes accions». Finalment, han remarcat que «no col·laborarem amb la justícia que ens vol negar aquest dret» d'opinió i d'expressió i que «ens el vulnera i castiga quan en fem ús».